Mangiano da McDonald's e contraggono l'Escherichia coli: un morto e decine di ricoveri, allerta negli Usa Una persona è morta e almeno 49 si sono ammalate in 10 diversi Stati degli Usa a causa di una grave infezione da Escherichia coli correlata agli hamburger Quarter Pounder di McDonald's. Come riporta il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie statunitense, tutte le persone colpite hanno riferito di aver mangiato nei fast food della catena prima di sviluppare sintomi.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Una persona è morta e almeno 49 si sono ammalate in 10 diversi Stati degli Usa a causa di una grave infezione da Escherichia coli correlata agli hamburger Quarter Pounder di McDonald's. Lo ha dichiarato il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) degli Stati Uniti.

Secondo quanto riportato dalla Cnn, dieci persone sono state ricoverate in ospedale, e tra queste ci sarebbe anche un bambino con sindrome uremica emolitica, una grave complicazione che può svilupparsi dall'infezione da Escherichia coli.

La maggior parte delle malattie si è verificata in Colorado e Nebraska (ma ci sono stati casi anche in altri 8 Stati occidentali). Tutte le persone colpite erano portatrici di batteri dello stesso ceppo e hanno riferito di aver mangiato da McDonald's prima di sviluppare i sintomi.

L'agenzia ha fatto sapere che l'indagine sta andando avanti rapidamente e che le informazioni esaminate dalla Food and Drug Administration statunitense mostrano che una fonte di contaminazione potrebbe essere ricondotta alle cipolle tagliate a fettine utilizzate per condire gli hamburger.

McDonald's ha smesso di usare le cipolle e i burger di manzo in diversi stati mentre le indagini proseguono, ha riferito ancora il CDC. McDonald's ha affermato in una nota che i primi risultati dell'indagine hanno collegato le cipolle a "un singolo fornitore che serve tre centri di distribuzione".

Secondo la FDA , la catena di fast food ha rimosso i due alimenti al momento sotto osservazione da negozi in Colorado, Kansas, Utah, Wyoming e da quelli che si trovano in alcune zone dell'Idaho, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico e Oklahoma. Anche in altri stati gli hamburger Quarter Pounder potrebbero non essere disponibili.

Tuttavia, il CDC ha precisato che l'epidemia potrebbe estendersi anche in altri Stati. I primi casi sarebbero stati registrati a partire dalla fine di settembre. Dopo l'annuncio, il titolo di McDonald's è crollato di oltre il 6% negli scambi after hour.