Mamma uccide due figli a casa, poi inscena furto con scasso e fugge dall'ospedale dove era ricoverata I fatti sono avvenuti a Colorado Springs, USA, lo scorso 19 dicembre. La 35enne Kimberlee Singler aveva chiamato la polizia per "un furto con scacco". Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato i corpi della figlia di 9 anni e del figlio di 7 anni senza vita. La donna era ferita così come la figlia 11enne, portate entrambe in ospedale…

A cura di Biagio Chiariello

Una donna del Colorado è accusata di aver ucciso due dei suoi figli piccoli e aver tentato di ucciderne una terza. La polizia di Colorado Springs ha risposto a una segnalazione di un "furto con scasso" nella casa della 35enne Kimberlee Singler a Palomino Ranch Point intorno alle 00:30 (ora locale) del 19 dicembre, ha riferito l'emittente locale KDVR.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno trovato la donna e sua figlia di 11 anni, entrambe ferite, ha detto la polizia. Poi la macabra scoperta dei corpicini della figlia di 9 anni e del figlio di 7 anni. La 35enne e la ragazzina sono state entrambe trasportate in ospedale per le cure del caso. I dettagli su come i due bambini sono stati uccisi non sono stati diffusi.

Alla loro è stato permesso di lasciare l'ospedale "perché considerata una vittima" e "le autorità non avevano alcun motivo plausibile per arrestarla", ha riferito Denver 7. Ma "mentre si svolgevano le indagini sul caso, è stato accertato che la denuncia iniziale di un furto con scasso era infondata", ha detto la polizia a USA Today. "In questo momento la signora Singler è la principale sospettata", hanno aggiunto gli agenti.

Le autorità hanno richiesto e ottenuto un mandato di arresto per Singler. La donna sarebbe stata vista l'ultima volta sabato 23 dicembre mentre era a casa di un parente, scrive USA Today. Deve rispondere di molteplice accuse tra cui quella di omicidio di primo grado, tentato omicidio di primo grado, abusi sui minori e aggressione di primo grado. La sua cauzione è stata fissata a 10 milioni di dollari.

"Siamo davvero sorpresi. Questo è sempre stato un quartiere tranquillo. Qui non succede davvero nulla. Ci conosciamo tutti davvero”, ha detto il vicino della donna, Daniel Lane, a KDVR. “I bambini qui giocano tutto il tempo. Dato che questa donna è ancora in libertà, avrò bisogno di una porta blindata in casa mia? Cosa sta succedendo? Dov'è andata?" ha aggiunto l'uomo.