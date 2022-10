Mamma porta la figlia di 5 anni al parco e la uccide tagliandole la gola: “Era malvagia” La terribile storia arriva dallo stato del Texas dove la donna, Melissa Towne, si è presentata domenica mattina in un ospedale nella contea di Harris con il cadavere della bimba.

A cura di Antonio Palma

"Ho ucciso la mia bimba", così una mamma statunitense di 35 anni ha confessato davanti ai medici del pronto soccorso l'omicidio della figlioletta di appena 5 anni che aveva portato in ospedale ricoperta di sangue caricandola sul retro del furgone di famiglia avvolta in un sacco di plastica. La terribile storia arriva dallo stato del Texas dove la donna, Melissa Towne, si è presentata domenica mattina in un ospedale nella contea di Harris con il cadavere della bimba.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la donna è entrata al pronto soccorso poco dopo mezzogiorno di domenica dicendo che la figlia stava male e ha continuato a dire al personale che la sua bambina era nel suo furgone perché era stata pugnalata a morte. I medici si sono subito recati verso la vettura scoprendo la piccola ricoperta di sangue. Hanno provato a rianimarla ma purtroppo si sono dovetti arrende e dichiararne il decesso poco dopo.

La stessa mamma nel frattempo ha ammesso davanti al personale dell'ospedale HCA Tomball di essere stata lei ad aver ucciso sua figlia a coltellate. A quel punto la polizia è accorsa sul posto arrestando la donna e avviando le indagini per accertare i fatti.

"La bimba ha una ferita al collo che è coerente con ciò che ha detto la madre", ha spiegato il portavoce della polizia locale in conferenza stampa, ritenendo che la vittima è stata "pugnalata al collo dalla madre".

La donna, portata in centrale, davanti ai poliziotti ha detto che l'incidente mortale è avvenuto in un parco della zona poco lontano. Gli inquirenti si sono precipitati sul posto anche con i reparti scientifici trovando altre prove

Secondo le autorità, Towne ha portato la bimba al parco, si è diretta verso il bosco, ha messo in ginocchio la piccola e le ha tagliato la gola. Secondo quanto riferito, la bambina non è morta subito, avrebbe iniziato a urlare ma questo non ha fermato la madre. Gli investigatori hanno detto che Towne ha definito la bambina "malvagia" e ha detto che "non voleva più avere a che fare con lei".