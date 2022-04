Mamma di 58 anni muore per overdose accidentale di paracetamolo: “Curava tosse e dolore al petto” La vicenda di Joan Ita Bergin, mamma di 58 anni di Lostock Hall, nel Lancashire, in Inghilterra, è morta per overdose non intenzionale di paracetamolo, che aveva assunto per curare tosse e dolore al petto.

A cura di Redazione

Ha esagerato con il paracetamolo che aveva preso per curare tosse e conseguente dolore al petto, così una mamma di 58 anni è morta per overdose di Lempis. È questo il nome del medicinale di cui la donna avrebbe abusato al punto da risultare per lei fatale. I fatti sono avvenuti a Lostock Hall, nel Lancashire, in Inghilterra, lo scorso dicembre. Come riporta il quotidiano inglese The Mirror, Joan Ita Bergin, così si chiamava la protagonista della vicenda, stava male da una settimana e il giorno di Natale, dopo aver cominciato a vomitare bile, è stata portata d'urgenza al Royal Preston Hospital.

Come ha raccontato suo figlio Matthew, che abitava con lei, la donna disse ai medici che a volte, visto il fastidio provato, assumeva più della dose raccomandata di paracetamolo oltre a bere una bustina di Lemsip ogni quattro ore. Le è stata in seguito diagnosticata un'insufficienza epatica, con enzimi epatici significativamente elevati evidenziati dalle analisi, ed è stata curata per un sovradosaggio di paracetamolo, ma le sue condizioni non sono mai migliorate. I medici hanno fatto il possibile per salvarla, ma il 7 gennaio ne è stata dichiarata la morte.

Sul decesso di Joan era stata aperta anche un'inchiesta. Ma le indagini che sono seguite, e che sono state presentate in aula giovedì, hanno confermato che la donna è morta "per insufficienza multiorgano causata da overdose non intenzionale di paracetamolo". La dose massima raccomandata di Lemsip è una bustina contenente 1.000 mg di paracetamolo ogni quattro o sei ore. Ma a volte la donna usava anche paracetamolo extra, come riferito dal medico legale.