Mamma denuncia scomparsa del figlio 11enne ma piccolo trovato ucciso a coltellate: la donna fermata La donna aveva detto che il piccolo era sfuggito alla sua sorveglianza durante una passeggiata. Per la polizia francese in realtà è stata lei a ucciderlo a coltellate.

A cura di Antonio Palma

"Mio figlio di 11 anni si è allontanato da solo ed è scomparso" così una mamma francese aveva denunciato la scomparsa del figlio autistico facendo mettere in moto la macchina dei soccorsi ma per la polizia d'oltralpe in realtà è stata lei a ucciderlo e a disfarsi del cadavere del piccolo inscenando la finta sparizione. La terribile storia, dai contorni ancora tutti da accertate, arriva da Marsiglia dove la polizia ha posto in stato di fermo la donna e si trova in custodia cautelare.

Tutto era iniziato venerdì scorso 28 ottobre quando nel pomeriggio era stata la stessa donna a denunciare la scomparsa del figlio spiegando che era sfuggito alla sua sorveglianza durante una passeggiata. Erano subito scattate le ricerche dei familiari del bimbo che purtroppo sabato si sono concluse nel peggiore dei modi con il rinvenimento del corpo senza vita del piccolo.

A fare la macabra scoperta sono stati il padre e lo zio dell'undicenne che ieri hanno ritrovato il suo corpo sulle rive del fiume Huveaune vicino al collegio Louise Michel nel 10° arrondissement di Marsiglia. Il corpo è stato scoperto lungo un ripido pendio a strapiombo sull'acqua, tra erba alta e cespugli, dove i parenti si erano concentrati nelle ricerche a seguito del ritrovamento della giacca del bambino sabato mattina.

Sul luogo sono stati rinvenuti segni evidenti di sangue mentre, come ha confermato il pubblico ministero, sul corpo del minore sono state trovate evidenti ferite da arma da taglio. Il pubblico ministero di Marsiglia, Dominique Laurens, ha spiegato all'Afp che gli inquirenti hanno trovato "molte tracce di sangue lungo il percorso" tra il luogo in cui è sta indicata la sparizione del bambino e il luogo in cui è stato ritrovato il suo corpo.

Secondo quanto riferito dall'emittente "Bfm", il corpo del ragazzino presentava quattro ferite riconducibili ad altrettante coltellate in prossimità del petto e della gola. Da qui le ulteriori verifiche nell'appartamento della famiglia che hanno portato a incriminare la madre del bambino.

Gli elementi individuati dagli esperti della scientifica in casa della donna, infatti, hanno spinto la Procura a indagare su di lei. Le indagini della polizia giudiziaria però proseguono per cercare di fare piena luce in quello che appare come un dramma familiare