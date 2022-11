Malore improvviso a bordo dell’aereo, viaggiatore muore in volo davanti agli altri passeggeri L’uomo si è sentito male improvvisamente accasciandosi sul sedile. A lanciare l’allarme gli altri viaggiatori che erano seduti al suo fianco. All’uomo sono state praticate a lungo manovre rianimatore ma senza esito.

A cura di Antonio Palma

Tragedia in volo nelle scorse ore nei cieli d’Europa. Un uomo è morto improvvisamente in viaggio mentre era a bordo di un volo di linea, dopo aver accusato un gravissimo malore che non gli ha dato scampo.

Il dramma si è consumato davanti agli occhi atterriti degli altri passeggeri del velivolo, un aereo pieno di vacanzieri che tornavano a casa dopo qualche giorno di ferie.

La tragedia giovedì sul volo EasyJet EZY8454 partito da Cipro e diretto all'aeroporto londinese di Gatwick, in Inghilterra. L’aereo era decollato dall’Isola nel Mediterraneo in perfetto orario alle 14:20 ora locale, ma circa tre ore più tardi, mentre l'aereo sorvolava Parigi, in Francia, è avvenuta la tragedia.

L’uomo, un cinquantenne che viaggiava da solo, si è sentito male improvvisamente accasciandosi sul sedile. A lanciare l’allarme gli altri viaggiatori che erano seduti al suo fianco. L’equipaggio è subito intervento ma ogni sforzo per salvargli la vita si è rivelato vano.

L'equipaggio ha chiesto se qualcuno sul volo fosse un medico o un paramedico e due persone hanno risposto all’appello. All’uomo sono state praticate a lungo manovre rianimatore ed è stato usato anche un defibrillatore che era a bordo nel tentativo di rianimare l'uomo ma nulla è servito per salvarlo.

"Hanno fatto assolutamente tutto, era difficile ma il team ha gestito la situazione con straordinaria compostezza e professionalità" hanno assicurato alcuni passeggeri elogiando l’equipaggio.

I passeggeri che sedevano accanto alla vittima sono stati accompagnati in altri posti e la salma coperta. I passeggeri sono stati poi trattenuti all'atterraggio a Gatwick affinché i paramedici salissero a bordo e dichiarassero ufficialmente la morte del passeggero.

Un portavoce della compagnia di volto ha dichiarato: "EasyJet può confermare che purtroppo un passeggero è deceduto a bordo del volo EZY8454 da Paphos a Londra Gatwick il 17 novembre. Il benessere dei nostri passeggeri e dell'equipaggio è sempre la massima priorità di easyJet. Il nostro equipaggio è addestrato a rispondere a problemi medici e ha fatto tutto il possibile durante il volo. I nostri pensieri vanno alla famiglia e agli amici del cliente e stiamo offrendo supporto e assistenza in questo momento difficile."