Una maestra di scuola elementare è stata arrestata dalla polizia nello stato della Georgia, negli Stati Uniti, dopo essersi masturbata in una classe piena di bambini e aver filmato l'intera scena poi finita online. La vicenda vede come protagonista la trentenne Amelia Ressler, arrestata dagli agenti venerdì scorso a seguito della denuncia presentata dalla stessa scuola. L'episodio è avvenuto tra le mura della Mount Zion Elementary school di Carrollton, nella contea di Carroll, dove l'insegnante era stata assunta come supplente per sostituire una collega. Secondo quanto riferito dall'ufficio dello sceriffo della contea di Carroll, la vicenda è emersa quando qualcuno della comunità locale si è imbattuto nel video e lo ha riferito alla scuola che quindi ha allertato la polizia.

"Sembra che si stesse masturbando mentre la classe era piena di bambini. Abbiamo le prove in un video perché lei si è filmata e ha diffuso le immagini e quindi siamo in grado di ricostruire l'accaduto" ha spiegato un portavoce della contea di Carroll, Ashley Hulsey. Secondo le prime notizie pare che il video di 13 secondi sia stato diffuso dalla diretta interessata su Snapchat ma poi rilanciato da altri utenti. Non è chiaro se qualcuno dei bimbi abbia visto quello che faceva la maestra o se abbia capito cosa stesse facendo ma al momento del fatto è sicuro che in classe vi erano almeno 19 bimbi tra i sette e gli otto anni. All'inizio del filmato infatti si vedrebbe l'intera classe e poi l'atto sessuale della donna seduta dietro la cattedra

Secondo Hulsey la notizia del filmato ha causato "angoscia mentale" nei bambini e nei genitori interessati. Ha aggiunto che l'ufficio dello sceriffo ha lavorato duramente per cancellarlo da Internet il più rapidamente possibile, mentre venivano mosse le accuse contro Hulsey. La maestra è stata accusata di 19 atti di molestie su minori , uno per ogni bambino che era nella stanza al momento del video, ed è stata rinchiusa nella prigione della contea di Carroll.