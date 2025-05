Madre dona un rene alla figlia e insieme diventano infermiere: “Mi hai dato la vita due volte”

video suggerito

A cura di Dario Famà

"In qualità di genitori diciamo sempre ai nostri bambini che siamo pronti a morire per loro". Con questa frase, Nija Butler, madre americana di 48 anni, spiega quanto sia profondo e speciale il legame che ha costruito con sua figlia Ambrealle Brown, 34 anni. Un amore pieno, che porta una persona adulta a dare tutto per vedere la gioia scolpita sul volto dei propri cari.

Brown aveva un sogno nel cassetto e stava studiando per realizzarlo: voleva diventare un'infermiera. Nel 2016, però, un grosso ostacolo ha intralciato la sua strada, provando a compromettere per sempre le sue aspirazioni: la diagnosi di glomerulosclerosi focale segmentale, una malattia che colpisce i reni e può portare ad un'insufficienza in età adulta. Le opzioni erano due: un trapianto oppure la dialisi.

In mancanza di alternative, la giovane era costretta a sottoporsi ad un trattamento dalle 9 alle 13 ore al giorno, motivo che l'aveva obbligata a lasciare gli studi. Appesantita e fisicamente provata da uno sforzo sovrumano, stava per abbandonare il suo sogno e a lasciarsi andare definitivamente.

A quel punto, il gesto che ha cambiato per sempre la sua vita: la madre ha deciso di donarle un rene. A spingerla a questo gesto c'è stato il cambiamento della figlia, che aveva perso il suo consueto ottimismo. Nonostante i dottori le avessero detto che l'organo della donna non fosse compatibile per la donazione, Butler ha insistito per fare un'ulteriore visita.

A 5 anni di distanza dalla diagnosi, è arrivata la conferma: Brown aveva un nuovo donatore. Al settimo cielo per la scoperta, la figlia ha chiamato la madre, che, però, sapeva già tutto. "Sono io" ha detto la donna. Nel marzo 2023 è avvenuta l'operazione, eseguita dai dottori della Tulane University School of Medicine, il primo caso di trapianto di rene robotico mai eseguito nello Stato americano della Louisiana.

In seguito, le due si sono impegnate per realizzare il sogno che la giovane aveva tanto voluto esaudire: diventare infermiera. Dopo 16 mesi di studio, il mese scorso entrambe si sono laureate alla Baton Rouge General School. "Non sarei mai riuscita a farcela senza di lei. Grazie per avermi dato la vita due volte", ha affermato Brown.