Madre di 33 anni si suicida alle cascate del Niagara trascinando con sé i due figli di 9 anni e 5 mesi Chaianti Means, 33 anni, si è suicidata trascinando con sé i figli Roman R., 9 anni, e Mecca M., 5 mesi.

A cura di Davide Falcioni

Una donna e i suoi due figli sono morti dopo essersi lanciati dalle Cascate del Niagara. È accaduto lunedì notte e stando a quanto riferito dalla polizia dello Stato di New York le vittime sono Chaianti Means, 33 anni, Roman R., 9 anni, e Mecca M., 5 mesi. La mamma avrebbe trascinato intenzionalmente i figli con sé dopo aver scavalcato il guardrail a Luna Island.

"L'indagine ha accertato che si è trattato di un atto volontario, anche se le circostanze restano da chiarire", ha affermato la polizia dello Stato di New York in un comunicato stampa diramato ieri. I bambini sono stati identificati come Roman R., 9 anni, e Mecca M., 5 mesi. La famiglia era originaria della zona di Niagara Falls.

Il portavoce della polizia ha dichiarato ai giornalisti che ci sono voluti diversi giorni prima che gli investigatori ricostruissero cosa potrebbe essere successo. Il funzionario ha aggiunto che sono in vigore "molte misure di sicurezza" a Luna Falls, che si trova lungo il lato nord di Goat Island, tra le American Falls e le Bridal Veil Falls. Anche per questa ragione è stato escluso che la famiglia possa essere stata coinvolta in un incidente. "In base alle informazioni in nostro possesso, sappiamo che si è trattato di un atto intenzionale, ma è più difficile stabilire il motivo", ha spiegato la polizia.