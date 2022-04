L’ultimo desiderio del piccolo Parker, nuota coi delfini e muore di cancro a 12 anni Tutti si erano mobilitati per esaudire il suo sogno ma purtroppo poco dopo il piccolo Parker Jackson ha perso la sua battaglia contro il cancro ed è morto a soli 12 anni.

A cura di Antonio Palma

Aveva espresso il desiderio di poter nuotare coi delfini almeno per una volta prima che la malattia lo costringesse a letto per sempre e così tutti si erano mobilitati per esaudire il suo sogno ma purtroppo poco dopo il piccolo Parker Jackson ha perso la sua battaglia contro il cancro ed è morto a soli 12 anni. Il ragazzino statunitense si è spento venerdì scorso a pochi giorni da quella bellissima avventura coi delfini di un parco acquatico nello stato della Florida. Il piccolo aveva iniziato la sua personale battaglia contro il male che lo aveva colpito circa un anno e mezzo fa quando i medici gli avevano diagnosticato un rabdomiosarcoma, un raro tumore maligno dei tessuti molli, tipico del bambino, che prende origine dalle cellule della muscolatura striata.

Al piccolo Parker si erano stretti tutti gli abitanti della comunità di Wentzville, nel Missouri, dove viveva. Aveva così stilato una lista delle cose da fare e grazie a una Fondazione benefica locale era riuscito a realizzare il suo sogno di nuotare coi delfini. “Uno dei nostri figli, Parker di 12 anni, ha perso la sua battaglia contro il cancro poco dopo aver realizzato il suo desiderio di nuotare con i delfini. Nessuna parola può esprimere il dolore che stanno vivendo i genitori di Parker e chiediamo alla nostra comunità di sostenerli in questo momento difficile" si legge in una nota del Presidente della fondazione che ha aiutato il piccolo.

Un appello che tutti hanno raccolto stringendosi ora attorno alla sua famiglia. "Parker ha toccato così tante persone che non lo hanno mai conosciuto personalmente" hanno ammesso i parenti ricordando che più di 3.000 persone hanno seguito il lungo viaggio di Parker attraverso la pagina social. E sempre sui social è stato organizzato ora il viaggio di ritorno di Parker a casa dove sarà seppellito nel locale cimitero.