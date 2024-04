video suggerito

“È solo infezione urinaria”, ma era un cancro intestinale: “Non pensavano potesse arrivare a 25 anni” “Non avrei mai pensato che il problema potesse essere causato da un cancro in così giovane età” ha raccontato la giovane britannica Ellie Wilcock a cui è stato diagnosticato un cancro intestinale al quarto stadio dopo aver trascurato alcuni dolori che aveva addebitato a una infezione urinaria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

“Non si dovrebbero mai sottovalutare i sintomi come ho fatto io” così la giovane britannica Ellie Wilcock ha messo in guardia i giovani dall’abitudine di sminuire o addirittura di ignorare i sintomi del proprio corpo, anche se abbastanza importanti, sottolineando che c’è il rischio di trovarsi a fare i conti con malattie gravi come il cancro, proprio come accaduto a lei. Alla giovane inglese di Peterborough, nel Cambridgeshire, infatti è stato diagnosticato un cancro intestinale al quarto stadio, il tipo più grave della malattia dopo aver trascurato alcuni dolori che aveva addebitato a una infezione urinaria.

Ellie Wilcock aveva 25 anni quando ha avvertito i primi dolori all'addome, ha pensato subito che potesse trattarsi di un'infezione del tratto urinario visto che era qualcosa che l'allora venticinquenne aveva già sperimentato in precedenza. Ha continuato a trascurare quei sintomi per diversi giorni fino a quando il dolore è diventato così estremo che l’ha costretta a ricorrere alle cure del suo medico.

Anche dopo la prescrizione degli esami ha continuano a pensare che potesse essere una infezione. I test però sono risultati negativi e gli esami del sangue condotti nello stesso periodo hanno mostrato marcatori di infiammazione. Quando il dolore è peggiorato, è dovuta andare in pronto soccorso dove una ecografia ha scoperto la presenza una massa sconosciuta nel basso addome.

I medici a quel punto hanno sospettato che potesse trattarsi di una cisti ovarica ma la biopsia ha portato alla luce la devastante notizia. Gli esami clinici hanno rivelato che la malattia si era diffusa al fegato, alle ovaie e al peritoneo, la membrana che contiene gli organi nell’addome.

“Ero incredula, non avrei mai pensato che il problema potesse essere causato da un cancro in così giovane età” ha raccontato ai media locali la giovane. Diagnosticato nel febbraio 2022, Ellie è stata sottoposta a numerosi interventi chirurgici per rimuovere il cancro e a estenuanti cicli di chemioterapia, ma fortunatamente nell'agosto 2022 le è stato detto che era guarita e che non c'erano più segnali della malattia.