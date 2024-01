L’UE ha inserito il leader politico di Hamas a Gaza Yahya Sinwar nella lista dei terroristi “La decisione fa parte della risposta dell’Unione Europea alla minaccia rappresentata da Hamas e ai suoi attacchi terroristici brutali e indiscriminati contro Israele il 7 ottobre 2023”, si legge in una nota del Consiglio UE. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

Il Consiglio UE ha aggiunto Yahya Sinwar, capo politico di Hamas a Gaza, all'elenco dei terroristi. "La decisione fa parte della risposta dell'Unione Europea alla minaccia rappresentata da Hamas e ai suoi attacchi terroristici brutali e indiscriminati contro Israele il 7 ottobre 2023", si legge in una nota. Le sanzioni nei confronti di Sinwar sono entrate in vigore a partire da ieri, 16 gennaio. Il leader di Hamas è ora soggetto al congelamento dei suoi fondi e di altre attività finanziarie nei Paesi europei. Gli operatori legati all'UE e ai 27 Stati membri non possono inoltre mettere a sua disposizione fondi e risorse economiche.

Il ministro dell'Energia israeliano Israel Katz ha definito la decisione "moralmente giusta". La mossa – ha aggiunto Katz ringraziando Bruxelles – è anche "il risultato dell'azione diplomatica di strangolare le risorse di Hamas, di delegittimarla e impedire ogni sostegno". "Continueremo a sradicare le radici del diavolo ovunque rialzi la testa", ha affermato.

Chi è Yahya Sinwar

Yahya Sinwar, leader di Hamas a Gaza, è sicuramente la figura di maggior spicco nel confronto armato con Israele, di fatto responsabile della linea politica del movimento.

Nato nel 1962 nel campo profughi di Khan Younis, nel sud della Striscia, Sinwar è stato arrestato nel 1988 e ha trascorso 23 anni in carcere in Israele, condannato a 4 ergastoli per vari reati tra cui omicidio e rapimento. Nel 2011 è stato rilasciato insieme ad altri mille prigionieri palestinesi in cambio di un soldato, Gilad Shalit, rapito dai militanti di Hamas nel 2006 in un raid oltre confine.

Sinwar è stato eletto leader a Gaza nel 2017 – succedendo a Ismail Haniyeh, attuale leader di Hamas in esilio – e riconfermato a marzo 2021. Due mesi dopo un bombardamenti israeliano ha colpito la sua abitazione, ma lui non c'era. Dal 2015 Sinwar è nella lista dei terroristi internazionali (Sdgt) del dipartimento di Stato americano. Da ieri anche l'Unione Europea lo considera ufficialmente un terrorista.