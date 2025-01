video suggerito

Los Angeles: si allarga l'incendio di Palisades, evacuazioni 'immediate' estese a Bel Air. 11 morti Le fiamme continuano a bruciare la grande area di Los Angeles. Dichiarata emergenza sanitaria pubblica, gravemente deteriorata la qualità dell'aria. Petizione per chiedere le dimissioni del sindaco Bass.

A cura di Biagio Chiariello

Non si fermano i vasti incendi che stanno devastando Los Angeles. La situazione più grave riguarda Palisades, nella zona est della città californiana, dove il dipartimento dei vigili del fuoco ha emesso un ordine di evacuazione ‘immediata'. Le autorità riferiscono che le fiamme sono ancora ‘attive', arrivando a quartieri come Encino, Brentwood e Bel Air, e potrebbero intensificarsi a causa di condizioni meteorologiche critiche previste per la notte di sabato.

Una vasta nube rossa è visibile anche dalla San Fernando Valley, una zona densamente popolata e industriale a nord. I vigili del fuoco hanno ampliato ulteriormente l'area soggetta a evacuazione. Percorrendo l'autostrada 405 da Long Beach verso la valle, un'area che fino a ieri era protetta dalle colline e distante più di 20 chilometri dall'Oceano, il telefono continua a suonare, avvisando di lasciare subito la zona.

Il Dipartimento di Salute Pubblica di Los Angeles ha già dichiarato un'emergenza sanitaria locale per far fronte "agli effetti diffusi dei numerosi incendi critici in corso e alle condizioni di forte vento". L'ordinanza riguarda tutte le aree della contea di Los Angeles. Al momento hanno ucciso 11 persone, distrutto migliaia gli ettari di terra oltre a migliaia di abitazioni.

La qualità dell'aria sta via via peggiorando. I fumi e il particolato rappresentano un rischio immediato e a lungo termine per la salute pubblica. Il dipartimento ha raccomandato di evitare di trascorrere lunghi periodi all'aperto nelle aree con alta concentrazione di fumo o cenere e, in ogni caso, di utilizzare maschere N95 o P100 per proteggersi.

Monta l'ira contro la sindaca di Los Angeles Karen Bass per la gestione degli incendi. "La comunità di Los Angeles merita un leader presente, responsabile e impegnato a proteggere e servire i cittadini. Le azioni della sindaca Bass, o la loro assenza, dimostrano che non è idonea a ricoprire il suo ruolo", si legge nella petizione lanciata su Change.org da ‘Frustrated Californian' per chiedere le dimissioni della Bass.

Anche figure di spicco, come Khloe Kardashian, hanno espresso critiche: ‘Sindaca Bass, sei ridicola', ha dichiarato l'influencer, che nei giorni scorsi ha lasciato la sua villa insieme alle sorelle."