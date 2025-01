Los Angeles continua a bruciare: tre persone arrestate per incendio doloso, cosa succede adesso Los Angeles continua a bruciare. Fra polvere rosa e pompieri al lavoro, inizia il lavoro delle forze dell’ordine: 14 arresti in totale. Fra loro tre piromani. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Beatrice Tominic

Tre persone sono state fermate per incendio doloso a Los Angeles che, ad una settimana dall'originarsi delle fiamme, continua a bruciare. In totale sono 14 le persone fermate, 11 delle quali per saccheggio e altri reati che vanno dal precisato in conferenza stampa. Gli altri sono stati fermati per reati che vanno dal mancato rispetto del coprifuoco al vandalismo e al furto con scasso.

Sale a tre, invece, il numero dei sospetti piromani per il rogo di Palisades, come annunciato dal capo della polizia di Los Angeles, Steve Embrich. Le persone sospette, come riportato dall'ufficiale, sono state fermate domenica e lunedì vicino all'area del rogo. A loro si aggiunge un'altra persona, indagata di aver intenzionalmente appiccato un rogo in un parco di Azusa durante la tempesta di fuoco della scorsa settimana.

Incendi a Los Angeles, si indaga sulla causa dell'incendio

Le indagini per cercare di chiarire le cause dell'incendio sono state avviate martedì scorso dalle autorità federali. Per arrivare ad una risposta ci vorrà tempo, ma intanto gli agenti si sono messi al lavoro insieme ai cani nelle zone distrutte. "La buona notizia è che non sono stati trovati altri corpi", è quanto dichiarato dallo sceriffo della contea di Los Angeles Robert Luna dopo aver ispezionato 1800 case. Migliaia di vigili del fuoco restano al lavoro: sul posto sono confluiti rinforzi, sia umani che materiali, come decine di autobotti.

Cosa sta succedendo in California

Un bilancio tragico quello che arriva dal sud della California. Aumenta l'area coinvolta negli incendi, aumentano le case distrutte. Aumentano i morti. L'incendio si è sviluppato l'8 gennaio e, fin da subito, è apparso di vaste proporzioni, tanto da disporre l'evacuazione di oltre 30mila persone e indurre gli organizzatori a spostare numerosi eventi che si sarebbero dovuti tenere nella zona. Le previsioni meteo hanno fatto sì che fosse chiesto immediatamente lo stato di emergenza: i forti venti in arrivo non promettevano niente di buono. Le correnti hanno aiutato il propagarsi delle fiamme: in breve tempo l'incendio si è diffuso, ha raggiunto Hollywood e oggi minaccia Bel Air, mentre da lunedì è in corso un nuovo focolaio a Oxnard, a 80 km da Los Angeles.

Fino ad ora sono 9700 gli ettari bruciati dalle fiamme nel quartiere residenziale di Pacific Palisades, più di 5700 nella città di Altadena, a nord di Los Angeles.

Le vittime dell'incendio a Los Angeles

Aumentano le vittime degli incendi a Los Angeles: 25 le persone morte nelle fiamme, fra loro anche Dalyce Curry, attrice in Blues Brothers. Oltre 12mila case, edifici e veicoli sono stati distrutti o danneggiati. Interi quartieri non esistono più: sarebbero circa 88mila le persone senza una casa. Il timore, però, è che il bilancio sia destinato a salire. Per cercare di arginare i danni, ove possibile, sono al lavoro anche 950 detenuti californiani, come disposto dal dipartimenti delle Correzioni e Riabilitazione della California, mentre le zone risparmiate dall'incendio sono state ricoperte di una polvere rosa che aiuta ad evitare il propagarsi di nuove fiamme.