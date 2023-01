Londra, uranio ritrovato in un pacco all’aeroporto di Heathrow, forse “usato per bomba sporca” L’inquietante scoperta è stata fatta dagli agenti di sicurezza nel più grande scalo londinese. Sull’incidente sta indagando l’antiterrorismo.

A cura di Biagio Chiariello

Un piccolo pacchetto contenente uranio è stato ritrovato lo scorso 29 dicembre ad Heathrow, il più grande aeroporto londinese. Sull'incidente sta indagando l'antiterrorismo.

Scotland Yard ha confermato di essere stata contatta dalla polizia di frontiera dopo che "una piccola quantità di materiale contaminato" è stata identificata in seguito a un controllo di routine in un pacco in arrivo nel Regno Unito. Il Daily Mail ha tuttavia riferito che una fonte ha parlato di "diversi chili di uranio".

Secondo le prime informazioni il pacco proveniva dal Pakistan. Si trovava su un volo dall’Oman, all’interno di una spedizione di rottami metallici diretta a una ditta iraniana che ha sede in Gran Bretagna. Gli investigatori stanno verificando se sia il risultato di una "cattiva gestione" nel paese da cui proviene, riferisce la Bbc.

"C'è una corsa contro il tempo per rintracciare tutte le persone coinvolte" ha detto al Sun una fonte dello scalo londinese. I responsabili della sicurezza stanno trattando questa cosa con "tutta la serietà che merita". Questa "adesso una operazione anti-terrorismo: ci sono serie preoccupazioni su ciò che gli iraniani che vivono qui volessero fare con questo materiale nucleare clandestino".

"Voglio rassicurare l’opinione pubblica che la quantità di materiale contaminato è estremamente ridotta. E secondo gli esperti non costituisce una minaccia per il pubblico", ha detto il comandante della polizia Richard Smith. E ancora: "Sebbene le nostre indagini siano ancora in corso, da quanto emerso finora, non sembra essere collegato ad alcuna minaccia diretta" e deliberata alla sicurezza nazionale.