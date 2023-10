Londra, incendio all’aeroporto di Luton: tutti i voli sospesi e caos tra i passeggeri Un grave incendio nel parcheggio dell’aeroporto di Luton, quarto più grande di Londra e quinto del Regno Unito per dimensioni, ha portato alla sospensione totale dei voli. Migliaia di persone sono bloccate nella cittadina britannica, a 50 km dalla capitale inglese, mentre 1.200 veicoli sono a rischio per i danni causati dalle fiamme.

A cura di Matteo Pelliccia

Fonte: Twitter

A Londra, un enorme incendio sta divampando all'aeroporto di Luton, il quarto scalo più grande della capitale britannica. Sospesi molteplici voli e caos per i passeggeri.

Come si vede dai numerosi video che circolano in queste ore sui social, le fiamme hanno divorato il parcheggio dell'aeroporto, mettendo a rischio fino a 1.200 veicoli, molti dei quali appartenevano a passeggeri in attesa di imbarcarsi.

Quattro vigili del fuoco e un membro del personale aeroportuale sono stati portati in ospedale dopo aver inalato fumo tossico, mentre un altro paziente è stato preso in cura sul posto.

La priorità dell'aeroporto è ora supportare i servizi di emergenza e garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale, motivo per cui i voli sono stati sospesi almeno fino alle 15:00 di oggi, mercoledì 11 ottobre. Su Twitter l'annuncio ufficiale del blocco dei voli è stato postato ieri alle 22,40.

La polizia del Bedfordshire, la contea dell'Inghilterra orientale dove è situata la cittadina di Luton, ha chiesto alle persone di evitare la zona.

Molti passeggeri si sono ritrovati bloccati a Luton, che si trova a circa 5o km di distanza da Londra, col problema di dove alloggiare.

Dall'aeroporto di Londra-Luton – il quinto più grande del Regno Unito, utilizzato principalmente dalle compagnie aeree low cost Easyjet e Ryanair – sono partiti oltre 13 milioni di passeggeri nello scorso anno. Al momento, il servizio di ambulanza e i vigili del fuoco stanno lavorando instancabilmente per contenere l'incendio e ripristinare la normalità.

Sul posto sono state inviate almeno 10 autopompe dei vigili del fuoco, tutt'ora impegnati nei lavori di spegnimento dell'incendio, secondo il team di pompieri del Bedfordshire, che sottolineano che è stato interessato l'80% del terzo piano del parcheggio.