L’Oms spiega perché in Cina c’è un boom di casi Covid e perché ci saranno altre ondate di contagi Maria Van Kerkhove, Technical Lead per Covid-19 dell’Oms, ha spiegato perché il boom di contagi in Cina non deve essere preso sotto gamba e perché ci saranno altre ondate di infezione in un video su Twitter.

Che l'Organizzazione mondiale della Sanità sia preoccupata per il boom di nuovi contagi in Cina dopo l'abbandono da parte delle autorità di Pechino della strategia Zero Covid, non è una novità. Già nei giorni scorsi il direttore generale, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aveva invitato a non abbassare la guardia rispetto all'ondata in corso nel Paese del Dragone.

Oggi l'epidemiologa Maria Van Kerkhove, Technical Lead per Covid-19 dell'Oms, è intervenuta per spiegare perché la situazione cinese non deve essere presa sotto gamba. Lo ha fatto in un video condiviso su Twitter in cui ha affermato che "ci sono molte ragioni per questa ondata Covid che stiamo vedendo in Cina, ma anche altrove. Molte delle restrizioni in tutto il mondo sono state allentate e Omicron, l'ultima variante di preoccupazione" di Sars-CoV-2 "è la variante più trasmissibile che abbiamo visto finora, comprese tutte le sue sottovarianti che sono in circolazione, e ce ne sono 500″.

Quindi, ha precisato, "continueremo a vedere ondate di infezione in tutto il mondo". L'esperta ha anche spiegato quale può essere la risposta dei governi a nuovi rialzi nei casi Covid. "Abbiamo sicuramente assistito a un calo dell'impatto di Covid-19 nell'ultimo anno, perché abbiamo l'immunità a livello di popolazione che sta ora aumentando ed è ciò che dobbiamo fare in tutti i Paesi, compresa la Cina: aumentare la copertura vaccinale in coloro che sono più a rischio, over 60, immunocompromessi, persone con patologie di base, e i nostri operatori in prima linea. La grande preoccupazione ovviamente che abbiamo con la Cina è l'aumento delle segnalazioni di malattie gravi".

Quanto alle sottovarianti che stanno circolando, Kerkhove ha sottolineato che la situazione al momento non è dissimile nelle varie aree del mondo: "Di gran lunga i sottolignaggi dominanti di Omicron che stanno circolando sono i sottolignaggi di Omicron 5 (BA.5). Questo è vero anche in Cina: vediamo BQ.1", nota sui social come Cerberus, "BF.7", la cui presenza è stata segnalata in misura significativa in diverse città cinesi, "entrambe sottovarianti di BA.5 ma la Cina ha anche BA.2.75", Centaurus, "e ha anche rilevato XBB", Gryphon.