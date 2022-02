L’Oms ha invitato i Paesi ricchi a dare 16 miliardi a quelli poveri per superare la pandemia Covid L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha esortato i Paesi ricchi a fornire con urgenza i 16 miliardi di dollari che mancano ancora all’appello per finanziare il suo piano anti Covid.

A cura di Biagio Chiariello

I Paesi ricchi dovrebbero "urgentemente" dare 16 miliardi di dollari a quelli poveri da finanziare il piano dell'Organizzazione mondiale della sanità per combattere la pandemia di Covid-19. L'esortazione arriva direttamente dal direttore generale Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus: "La scienza ci ha fornito gli strumenti per combattere la pandemia, con una solidarietà globale possiamo porre fine al Covid-19 come emergenza sanitaria in tutto il mondo quest'anno".

‘Se i paesi ad alto reddito pagano la loro giusta quota' di finanziamenti ACT-A, questo programma può aiutare i paesi a basso e medio reddito a superare i bassi tassi di vaccinazione Covid-19, i test scarsi e la carenza di farmaci', ha aggiunto.

Ghebreyesus ha quindi ricordato che la rapida diffusione della variante Omicron nel mondo rende ancora più urgente l’equa distribuzione dei test, dei trattamenti e dei vaccini.

Come funziona l'acceleratore ACT-A dell'Oms

L'acceleratore ACT-A ("Access to tools against Covid") è una collaborazione internazionale nata ad aprile 2020 che tiene insieme governi, scienziati, società civile, imprese e organizzazioni internazionali o filantropiche che si occupano di salute globale. Ne fanno parte in particolare la Bill & Melinda Gates Foundation, il Cepi, Find, Gavi, il Fondo Globale per la lotta contro aids, malaria, tubercolosi, Unitaid, Wellcome, Oms e la banca mondiale. Una delle sue componenti è il sistema Covax, istituito all'inizio della pandemia per cercare di garantire a tutto il mondo un accesso equo ai vaccini. L'attuazione di ACT-A ha richiesto circa 23,4 miliardi di dollari tra ottobre 2021 e settembre 2022, ma finora ne sono stati raccolti solo 800 milioni. Nello specifico il programma prevede 16 miliardi di dollari dai Paesi ricchi per colmare il gap di finanziamento, mentre il resto è autofinanziato dai Paesi a medio reddito. Sei paesi – Canada, Germania, Kuwait, Norvegia, Arabia Saudita e Svezia – hanno raggiunto o superato un livello di finanziamento equo. Solo lo 0,4% dei 4,7 miliardi di test di screening Covid-19 effettuati nel mondo e' stato utilizzato in Paesi svantaggiati dove, inoltre, il 10% della popolazione ha ricevuto almeno una dose del vaccino.