"Non ci sono prove che gli incidenti che coinvolgono i coaguli di sangue siano causati dal vaccino anti Covid Oxford-AstraZeneca". Così l'Organizzazione mondiale della Sanità ha provato a rassicurare dopo le decisioni prese da alcuni paesi europei, tra cui Italia, Germania e Francia, di sospendere in via precauzionale e del tutto temporanea l'uso del siero. L'Oms in una dichiarazione ha sottolineato che sta esaminando i rapporti relativi al vaccino messo a punto dalla casa farmaceutica anglo-svedese, ma "è importante che le campagne di vaccinazione continuino per fermare la pandemia di Covid-19.

Ieri era stata proprio AstraZeneca a sottolineare come "su 17 milioni di persone che nell'Ue e nel Regno Unito hanno ricevuto una dose del vaccino, si siano registrati meno di 40 casi di coaguli di sangue segnalati a partire dalla scorsa settimana". Gli esperti hanno aggiunto che il numero di coaguli di sangue riportati dopo il vaccino in questione non è superiore a quelli tipicamente riportati nella popolazione generale, quindi non c'è un legame tra i due se non puramente temporale. "Non appena l'Oms avrà acquisito una piena comprensione di questi eventi, i risultati e qualsiasi improbabile cambiamento alle attuali raccomandazioni saranno immediatamente comunicati al pubblico", ha detto il portavoce Christian Lindmeier, il quale ha aggiunto che "ad oggi, non ci sono prove che gli incidenti siano causati dal vaccino ed è importante che le campagne di vaccinazione continuino in modo da poter salvare vite umane e arginare gravi malattie dal virus". A sostegno di questa tesi il professor Andrew Pollard, direttore del gruppo di vaccini di Oxford che ha sviluppato il siero insieme ad AstraZeneca, ha detto al programma Today della BBC che ci sono "prove molto rassicuranti che non vi è alcun aumento del fenomeno dei coaguli di sangue qui nel Regno Unito, dove è stata distribuita la maggior parte delle dosi sul territorio europeo".