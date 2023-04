Lite tra vicini, 38enne uccide 5 persone a colpi di fucile poi fugge: tra le vittime un bimbo di 8 anni Un uomo di 38 anni ha ucciso a colpi di fucile cinque vicini di casa tra cui un bambino di 8 anni a Cleveland, in Texas (Usa): secondo gli inquirenti a scatenare la follia omicida ci sarebbe la richiesta di non sparare più nel suo cortile perché il loro figlio più piccolo dormiva.

A cura di Ida Artiaco

Francisco Oropez (Immagine diffusa dal Jacinto County Sheriff Department).

Ennesima sparatoria negli Stati Uniti. L'ultima si è verificata nelle scorse ore a Cleveland, in Texas, dove un uomo, Francisco Oropez, ha ucciso cinque persone, tra cui un bambino di 8 anni. Erano tutti suoi vicini di casa. Dopo aver commesso gli omicidi si è dato alla fuga ed è stata lanciata una grande caccia all'uomo in tutto lo stato.

Alle ricerche del fuggitivo sta partecipando anche l'FBI di Houston e si stanno utilizzando droni e unità cinofile. Un mandato di cattura è stato emesso per il sospettato e il giudice ha fissato una cauzione di 5 milioni di dollari. Quattro delle vittime sono state trovate morte all'interno della casa, mentre il bambino è deceduto in un ospedale.

A scatenare la follia omicida sarebbe stata la richiesta avanzata dai vicini di smetterla di sparare colpi all'interno del suo cortile perché il loro bambino più piccolo stava dormendo. Il sospetto, infatti, che ha 38 anni ed è un cittadino messicano, era in possesso di un fucile AR quando ha cominciato ad esplodere dei colpi nella zona di Trails End, come ha spiegato l'ufficio dello sceriffo della contea di San Jacinto.

"L'uomo, alla richiesta dei vicini, ha risposto che avrebbe continuato a sparare nel suo cortile, perché poteva fare quello che voleva nella sua stessa residenza", ha detto lo sceriffo Greg Capers parlando ai giornalisti e aggiungendo che le vittime decedute provenivano tutte dall'Honduras e avevano un'età compresa tra gli 8 e i 40 anni.

Si trovavano nella loro abitazione quando sono state colpite: i corpi di due donne in particolare sono stati trovati nella camera da letto riversi su tre minorenni che sono sopravvissuti. "Hanno fatto da scudo per salvarli. I minori sono stati portati in ospedale, coperti di sangue ma non feriti", ha aggiunto lo sceriffo.

Finora quest'anno negli Stati Uniti ci sono state almeno 174 sparatorie di massa, secondo il Gun Violence Archive, riferendosi con questa definizione a tutte le sparatorie in cui restano ferite o uccise quattro o più persone.