L’Iran sposta milizie al confine con Israele, gli Usa inviano navi: cosa sta succedendo attorno a Gaza Le notizie che arrivano dal Medio Oriente purtroppo non fanno ben sperare e il rischio che il conflitto armato tra Israele ed Hamas si allarghi diventi sempre più concreto: cosa sta succedendo attorno a Gaza.

A cura di Antonio Palma

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Conflitto Israelo-Palestinese ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La parola d'ordine di tutte le diplomazie mondiali è quella di evitare una escalation e una estensione del conflitto armato tra Israele ed Hamas ma le notizie che arrivano dal Medio Oriente purtroppo non fanno ben sperare. Da giorni continuano i lanci di missili dal Libano verso Israele, con le forze armate di Tel Aviv che rispondono con colpi di artiglieria, ma a preoccupare sono soprattutto le minacce dell'Iran il cui intervento potrebbe essere catastrofico. A tutto questo si somma l'intervento Usa che ha inviato navi nel Mediterraneo e preparato duemila soldati per un potenziale dispiegamento a sostegno di Israele.

Confine tra Israele e Libano

A detta degli analisti, l'intervento immediato degli statunitensi, che hanno inviato sul posto ben due portaerei con i relativi gruppi da battaglia, è stata una mossa preventiva e un segnale diretto proprio all'Iran. "Non possiamo escludere che l'Iran scelga di impegnarsi direttamente in qualche modo. Dobbiamo prepararci ad ogni possibile evenienza", ha avvertito il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan.

"Gli Usa sono già coinvolti militarmente nella guerra" sostengono però da Teheran dove, secondo quanto rivela il Wall Street Journal, le autorità governative avrebbero già spostato i Pasdaran in Siria, avvicinando le forze speciali verso il confine israeliano. "Crediamo che l'America sia coinvolta militarmente in questa guerra", ha detto oggi alla stampa il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanaani, accusando gli Stati Uniti di "sostenere direttamente" lo sforzo bellico di Israele contro Hamas.

La Uss Eisenhower, la portaerei usa inviata in Israele

In effetti gli Usa hanno inviato sul posto due portaerei e selezionato circa duemila soldati per prepararsi a un potenziale dispiegamento a sostegno di Israele quando lancerà l'offensiva di terra a Gaza. Lo hanno riferito fonti del Pentagono precisando che i militari avrebbero compiti di consulenza e supporto medico e non sarebbero coinvolti direttamente "nel combattimento".

Intanto il rappresentante di Hamas in Libano ha avvertito che Iran e Hezbollah non permetteranno a Israele di "schiacciare Gaza" o di lanciare un "attacco di terra", ma che i gruppi risponderanno. In caso di "attacco di terra, indipendentemente dal suo livello" o se "sempre più massacri continueranno a essere commessi" a Gaza e Hamas starà esaurendo le sue risorse, verranno "annunciate sorprese", ha sottolineato il rappresentante di Hamas.