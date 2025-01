video suggerito

L'Iran: "Arresto Cecilia Sala non c'entra con quello di Abedini". Il caso della reporter oggetto di inchiesta Secondo il portavoce del ministro degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, "l'arresto di Cecilia Sala non ha legami con l'arresto in Italia del cittadino iraniano Mohammad Abedini Najafabadi su mandato americano: il suo caso oggetto di un'inchiesta".

A cura di Ida Artiaco

L'arresto della giornalista romana Cecillia Sala non ha legami con l'arresto in Italia del cittadino iraniano Mohammad Abedini Najafabadi su mandato americano, per l'accusa di esportazione di tecnologia sensibile statunitense in Iran e violazione delle sanzioni statunitensi: è quanto ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei.

"La giornalista italiana è stata detenuta per violazione delle leggi iraniane", mentre, al contrario, "la misura presa dagli Stati Uniti contro Abedini è una sorta di presa di ostaggi. La loro accusa è infondata. La nostra richiesta è che le relazioni con l’Iran non vengano influenzate dalle volontà di terzi. Abbiamo seguito la questione fin dall'inizio", ha aggiunto Baghaei, che ha anche spiegato che il caso della reporter 29enne, detenuta dallo scorso 19 dicembre nel carcere di Evin a Teheran è oggetto di un'inchiesta.

"La giornalista italiana è stata arrestata per ‘violazione delle leggi della Repubblica Islamica (dell'Iran), come ha affermato in un comunicato il dipartimento dei media esteri del ministero della Cultura e dell'Orientamento Islamico", ha aggiunto Baghaei. "L'annuncio sugli ultimi sviluppi e i dettagli del caso spetta al portavoce della magistratura (Asghar Jahangir, ndr)", si legge nel suo comunicato settimanale, non specificando tuttavia quali sono le accuse a carico Sala, detenuta ormai da oltre due settimane in regime di isolamento totale.

Solo qualche ora fa la premier italiana Giorgia Meloni era volata a Mar-a-Lago, in Florida, per un incontro con Donald Trump, che si insedierà alla Casa Bianca il prossimo 20 gennaio. Al centro del confronto tra i due proprio il caso della giornalista italiana, rispetto al quale proprio Meloni si è detta "soddisfatta".