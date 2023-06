L’ex capo della polizia britannica Michael Lockwood accusato dello stupro di una minorenne L’ex capo della polizia britannica Michael Lockwood dovrà presentarsi davanti ai giudici per rispondere dell’accusa di stupro su una minorenne. Secondo l’accusa, l’ex poliziotto avrebbe abusato della ragazzina più di 10 anni fa approfittando del proprio ruolo.

A cura di Gabriella Mazzeo

Nuove ombre sulle forze dell'ordine britanniche dopo gli scandali che hanno travolto Scotland Yard e altri dipartimenti durante gli scorsi mesi. Michael Lockwood, alto funzionario di Stato ed ex direttore generale dell'Independent Office for Police Conduct, l'ufficio chiamato a sorvegliare i comportamenti dei diversi corpi di polizia di Inghilterra e Galles, è stato incriminato oggi per molestie e violenza sessuale. A denunciare è stata una ragazza che all'epoca degli abusi aveva 16 anni.

Lockwood è stato responsabile dell'Iopc fra il 2018 e il 2022, quando è poi stato mandato in pensione. In precedenza è stato a capo dello staff amministrativo della municipalità londinese di Harrow con amministrazioni a guida di Tory e Labour.

Le accuse nei suoi confronti nascono dalla riapertura di una delle inchieste "storiche" su crimini sessuali e pedofilia a carico di vip o figure dell'establishment inglese. L'inchiesta nei confronti del poliziotto risale a più di 10 anni da ed è stata riaperta a dicembre. Secondo quanto reso noto, l'uomo si sarebbe macchiato di altri 3 tentativi di stupro e sei episodi di atti osceni. Lockwood dovrà comparire davanti a un giudice della Hull Magistrates' Court, nel nord-est dell'Inghilterra, il 28 giugno 2023.

Il caso arriva dopo una serie di altri scandali nati nelle forze dell'ordine britanniche con agenti accusati di comportamenti razzisti, omofobi e misogini. Tra gli altri, l'opinione pubblica ricorda l'omicidio di Sarah Everard compiuto dall'agente di polizia Wayne Couzens nel 2021 e la serie di aggressioni ai danni di 12 donne compiute dall'ex agente David Carrick (48 anni) ora condannato all'ergastolo.

Precedenti rapporti commissionati dopo i suoi casi hanno evidenziato la necessità di una riforma sistemica all'interno di vari servizi, tra cui la Met Police di Londra, la più grande forza di polizia del Paese con oltre 43 mila agenti e personale civile.