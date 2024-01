L’esercito israeliano ha scoperto un nuovo tunnel a Gaza, dove erano nascosti 20 ostaggi L’esercito israeliano ha scoperto un tunnel dove in precedenza è stata tenuta prigioniera, “in dure e inumane condizioni”, una parte di ostaggi di Hamas a Gaza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

L'esercito israeliano (Idf) ha diffuso altre foto di un tunnel a Khan Yunis, la principale città nel Sud della Striscia di Gaza, dove in precedenza erano stati tenuti degli ostaggi. Il luogo, secondo il portavoce militare Daniel Hagari, è stato individuato dai soldati sotto la casa di un dirigente di Hamas.

Secondo la dichiarazione dell'esercito israeliano, il tunnel è lungo circa 830 metri e profondo 20 metri. Le forze di difesa israeliane hanno spiegato che l'ingresso al tunnel era sigillato e pieno di cariche esplosive, porte scorrevoli e portelli. I soldati che hanno fatto irruzione nel tunnel "si sono scontrati con i terroristi e li hanno combattuti".

"In quel momento non c'erano ostaggi nel tunnel", ha specificato l'esercito. L'Idf ha affermato però che sono state trovate prove che confermerebbero la presenza di ostaggi in precedenza. All'interno del condotto sono stati rinvenuti anche reperti dell'intelligence e armi di Hamas.

Stando alle testimonianze, nel tunnel si trovavano circa 20 ostaggi in momenti diversi. Secondo quanto si apprende, le persone erano tenute prigionia "in dure e inumane condizioni". Alcune di loro sono state rilasciate, altre sono ancora detenute nella Striscia di Gaza. All'interno sono stati trovati anche disegni fatti dalla bambina Emilia Aloni, anche lei rilasciata.

Il tunnel, riferisce ancora Israele, è situato nel cuore di un'area civile della città e l'ingresso era nell'abitazione di un membro di Hamas. L'Idf stima che nella costruzione del tunnel siano stati investiti milioni di shekel. Dopo le operazioni il tunnel è stato distrutto.

Isreale proseguirà anche oggi una vasta operazione nell'area di Khan Yunis, dove ieri "diversi terroristi sono stati eliminati, con l'aiuto dell'aviazione". Lo ha riferito il portavoce militare, secondo cui in questa operazione i soldati hanno scoperto "ingenti quantità di armi" immagazzinate in una struttura di Hamas.

A Khan Yunis l'esercito opera sia sopra sia sotto il terreno, all'interno di una vasta rete di tunnel e di bunker estesa sotto il tessuto urbano della città. A Daraj Tufach, nel nord della Striscia, i militari hanno eliminato ieri "15 terroristi" durante un'incursione in una base di Hamas dove erano nascoste armi ed uniformi. Ai combattimenti, ha precisato ancora il portavoce militare, prende parte attiva anche la Marina militare che ieri ha colpito un edificio di Gaza da dove Hamas cercava di tendere un agguato a forze di terra. "In quel modo la minaccia è stata rimossa", ha concluso il portavoce.