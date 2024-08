L’enorme incendio nella centrale di Zaporizhia, scambio di accuse Kiev-Mosca: “Negligenza o atto doloso” Kiev e Mosca si sono accusate a vicenda di essere responsabili dell’incendio divampato alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, il più grande impianto di questo tipo che si trova in Europa. Intanto Putin risponde a Zelensky: “Ucraina riceverà una degna risposta per la sua invasione”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Susanna Picone

Mosca e Kiev si sono accusate a vicenda per un incendio scoppiato alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, il più grande impianto di questo tipo che si trova in Europa (in una delle regioni dell'Est dell'Ucraina occupata dalla Russia fin dai primi mesi della guerra). Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a provocare l’incendio, poi domato, sono stati i russi, mentre Mosca da parte sua accusa Kiev. "Gli occupanti russi hanno appiccato un incendio sul sito della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Attualmente, i livelli di radiazione sono nella norma", ha scritto su X.

Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, rassicura: la torre di raffreddamento della centrale nucleare non costituisce una minaccia per la sicurezza. Nel descrivere il danno alla torre di raffreddamento dell'impianto, Grossi non ha menzionato chi fosse responsabile dell'incendio.

Le cause dell'incendio nella centrale nucleare

Energoatom, la compagnia statale ucraina dell'energia atomica, ha detto che le probabili cause dell'incendio sono "la negligenza degli invasori russi o un incendio doloso deliberato della torre di raffreddamento". "Non ci sono violazioni dei limiti e delle condizioni di funzionamento sicuro. Non sono stati registrati superamenti dei livelli di controllo per le emissioni e gli scarichi di sostanze radioattive. La causa probabile è la negligenza degli occupanti o un incendio deliberato della torre di raffreddamento", ha osservato Energoatom.

Putin: "Ucraina riceverà una degna risposta per la sua invasione"

Oggi intanto il presidente russo Vladimir Putin ha detto che l’'Ucraina riceverà "una degna risposta" per la sua invasione del territorio russo e Mosca raggiungerà "tutti gli obiettivi" che si è posta. "Il nemico riceverà una risposta appropriata e tutti gli obiettivi che ci prefiggiamo saranno raggiunti, senza dubbio", ha detto Putin, "le perdite tra le forze armate ucraine, in particolare tra le unità più capaci che il nemico ha inviato al nostro confine, sono aumentate in modo drammatico".

E ancora: "Non solo i capi del regime di Kiev stanno commettendo un crimine contro il popolo russo, ma di fatto hanno intrapreso la strada dello sterminio degli stessi ucraini, del popolo ucraino, che apparentemente non considerano il loro popolo", ha aggiunto il presidente russo.

Secondo quanto riporta Tass, il presidente russo ha poi escluso che la Russia possa avere negoziati di pace con l'Ucraina visti gli attacchi ai civili e alle centrali nucleari. "Di cosa possiamo parlare con gente che colpisce indiscriminatamente i civili e cerca di minacciare le centrali nucleari?".

"Il nemico, con l'aiuto dei suoi padroni occidentali, sta eseguendo i loro ordini – ha detto ancora Putin, citato dalle agenzie di stampa russe – l'Occidente è in guerra con noi usando gli ucraini".