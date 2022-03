L’elenco dei cittadini americani sanzionati dalla Russia: ci sono Biden e Clinton. Cosa non possono fare La Russia ha annunciato sanzioni al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, al segretario di Stato Antony Blinken e ad altri undici esponenti politici dell’amministrazione statunitense.

La Russia ha imposto sanzioni personali al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, al segretario di Stato Antony Blinken e ad altri esponenti politici dell'amministrazione statunitense. Così informa l'agenzia russa Interfax, che cita una nota del ministro degli esteri russo, Sergey Lavrov: "In risposta a una serie di sanzioni senza precedenti che vietano, tra le altre cose, l'ingresso negli Stati Uniti per alti funzionari russi il presidente Joe Biden, il segretario di Stato Antony Blinken, il segretario alla Difesa Austin e il presidente del Joint Chiefs of Staff Milley, così come un certo numero di capi di diverse agenzie e noti personaggi americani, sono inclusi nella "stop-list" russa su base reciproca a partire dal 15 marzo di quest'anno".

In cosa consistono le sanzioni russe

In pratica, stando a quanto si apprende, le sanzioni russe consistono praticamente nel divieto di ingresso in Russia per gli esponenti dell'amministrazione statunitense menzionati nella lista. Il ministero degli esteri russo ha imposto sanzioni anche al primo ministro canadese, Justin Trudeau, e alle ministre canadesi degli Esteri e della Difesa, Melanie Joly e Anita Anand. Anche loro, quindi, non potranno entrare in Russia.

Quella russa è una risposta alle sanzioni imposte dall'Occidente al Cremlino che comprendono, tra le altre cose, anche il divieto di ingresso per i membri del governo di Putin.

La lista degli esponenti Usa sanzionati da Putin

Ecco la lista completa degli esponenti dell'amministrazione statunitense sanzionati da Putin:

Joe Biden, presidente degli Stati Uniti d'America

Antony Blinken, segretario di Stato

Llyoid James Austin III, segretario alla Difesa

Mark Milley, il capo degli Stati maggiori riuniti

Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti

Daleep Singh, il vice di Sullivan

William Burns, il direttore della Cia

Jen Psaki, portavoce della Casa Bianca

Samantha Power, amministratrice dell'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale

Adewale Adeyemo, vicesegretario al Tesoro

Reta Jo Lewis, presidente dell'Export-Import Bank

Hillary Clinton, ex segretario di Stato dal 2009 al 2013, ex first lady

Robert Hunter Biden, il secondogenito del presidente

Proprio Hillary Clinton ha commentato ironicamente la notizia su Twitter: "Voglio ringraziare l'Academy russa per questo premio alla carriera".

Il ministero degli esteri russo ha annunciato che questa lista potrebbe essere ampliata.