Le violenze sessuali contro i bambini sono aumentate del 1000% ad Haiti, secondo l’Unicef

A cura di Biagio Chiariello

È un dato assolutamente inquietante quello rivelato oggi, 7 febbraio, a Ginevra dl portavoce dell‘Unicef, James Elder: le violenze sessuali contro i bambini sono decuplicate ad Haiti tra il 2023 e il 2024.

“Abbiamo registrato uno sconcertante aumento del 1.000 per cento delle violenze sessuali contro i bambini ad Haiti”, ha affermato James Elder, portavoce del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef), accusando le bande criminali d’infliggere loro “orrori inimmaginabili”.

Ad Haiti, riferisce l'associazione che si occupa di assistenza umanitaria per i bambini e le loro madri in tutto il mondo, la situazione è drammatica: i gruppi armati ora controllano l'85% di Port-au-Prince, la capitale del Paese, e solo l'anno scorso, "il reclutamento di bambini nei gruppi armati è aumentato del 70%", ha aggiunto il portavoce.

Le autorità non riescono a fermarle, nonostante la presenza di una forza di polizia supportata dalla comunità internazionale.

Fino alla metà di tutti i membri dei gruppi armati sono bambini, alcuni di appena otto anni", ha detto James Elder. “Molti sono reclutati con la forza, altri sono manipolati o spinti dalla povertà”, ha sottolineato, aggiungendo che oggi 1,2 milioni di bambini “vivono sotto la costante minaccia della violenza”.

Ad Haiti, la sofferenza è enorme: 1,2 milioni di bambini vivono sotto la costante minaccia della violenza armata. Per contrastare questo ciclo di violenza, l'Unicef, insieme ad alcuni partner, ha creato 32 spazi sicuri mobili nel paese per prevenire e affrontare la violenza di genere. Tuttavia, l'appello dell'Unicef nel 2024 per raccogliere 221,4 milioni di dollari in fondi di emergenza per Haiti è stato sottoscritto solo al 28%.