Le torte per Natale arrivano distrutte: l'amministratore delegato costretto a inchino e scuse pubbliche A Natale in centinaia sono rimasti senza dolce in Giappone e l'azienda non ha potuto fare altro che chiedere perdono, con tanto di profonde scuse e inchino dell'amministratore delegato trasmesse dalla televisione nazionale.

A cura di Antonio Palma

Quando si tratta di ammettere i propri errori e scusarsi i giapponesi si prendono molto sul serio, anche in caso di dolci natalizi. La conferma arriva dal caso che ha tenuto banco in Giappone nei giorni di Natale: la consegna di centinaia di torte natalizie arrivate in condizioni pessime, spesso distrutte e sbriciolate. A seguito delle denunce social e delle relative polemiche, infatti, l'amministratore delegato dell'azienda, la Takashimaya, è stato costretto a scusarsi pubblicamente inchinandosi per chiedere perdono.

Tutto è iniziato quando i primi clienti dell'azienda hanno iniziato a postare online le foto delle loro torte arrivate completamente sbriciolate. Alla fine si è calcolato che oltre 800 torte alle fragole delle circa 2.900 consegnate nel periodo precedente il Natale sono arrivate danneggiate. Una catastrofe per l'azienda che non è passata certo inosservata.

Anche se i cristiani sono molto pochi nel Paese asiatico, infatti, da tempo molti giapponese celebrano il Natale scambiandosi doni e pranzando insieme ai propri cari. Tra le tradizioni si è diffusa quella di consumare una torta con i colori rosso e bianco, come la torta alle fragole. Proprio queste però sono arrivate a destinazione distrutte.

Le foto condivise sui social media mostravano fragole a fette che scivolavano via dalla glassa e la panna completamente sciolta. Una delusione per moti utenti, che avevano sbordato una somma non piccola, 5.400 yen, circa 34 euro l'una, soprattutto perché sono rimasti senza dolce a Natale.

La notizia è diventata ben presto di primo rilievo in Giappone e l'azienda a questo punto non ha potuto fare altro che chiedere perdono, con tanto di profonde scuse dell'amministratore delegato trasmesse dalla televisione nazionale.

Takashimaya si è scusata il giorno di Natale e di nuovo mercoledì. "Ci scusiamo profondamente per aver deluso molti dei nostri clienti a causa delle torte surgelate che abbiamo venduto" ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo, Kazuhisa Yokoyama, in conferenza stampa prima di inchinarsi profondamente per circa cinque secondi.

Per quanto riguarda il motivo per cui le torte sono andate distrutte, rimane un mistero. Secondo Yokoyama, le indagini dell0"azienda che le ha prodotte e dell'azienda di spedizioni non hanno rivelato errori. "Siamo estremamente dispiaciuti, ma per noi è stato impossibile determinarne la causa", ha detto ai giornalisti Kazuhisa Yokoyama, concludendo: “Rafforzeremo i nostri rapporti con i nostri partner commerciali e lavoreremo insieme per evitare che ciò accada di nuovo”.