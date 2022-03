Le mamme polacche lasciano i passeggini per le famiglie ucraine che fuggono dalla guerra La foto sta facendo il giro dei social, è stata scattata dal reporter Francesco Malavolta alla stazione ferroviaria di Przemysl, al confine polacco con l’Ucraina.

A cura di Biagio Chiariello

Un profondo gesto d'amore, un segno di solidarietà e soprattutto un'immagine che dà speranza quella della fila di passeggini lasciati in stazione a disposizione delle famiglie di profughi in fuga dall'Ucraina. La foto è stata postata dal reporter Francesco Malavolta sul suo profilo Facebook. "Le mamme polacche hanno lasciato i passeggini in stazione per le mamme ucraine che potrebbero averne bisogno quando arriveranno in Polonia con i bambini", si legge nel post.

Malavolta ha dichiarato a Fox News Digital di aver scattato questa foto "alla stazione ferroviaria di Przemysl, dove alcune madri polacche e [gruppi] lasciano i passeggini per le madri ucraine che arrivano con i neonati". Lo stesso scatto è stato postato sui social anche da Julia Musakovska, poetessa e manager ucraina, che sul suo profilo Facebook ha scritto: "Le mamme polacche hanno lasciato i passeggini in stazione per le mamme ucraine che potrebbero averne bisogno quando arriveranno in Polonia con i bambini".

Sono quasi un milione i cittadini che dall'inizio dell'invasione russa, lo scorso 24 febbraio, hanno lasciato l'Ucraina per dirigersi verso i paesi vicini come Moldova, Romania, Ungheria, Slovacchia e soprattutto Polonia, affrontando centinaia di chilometri di strada – se non migliaia, come il bimbo che ha viaggiato da solo in fuga dalla guerra e dalle bombe russe. L'agenzia di stampa polacca domenica in un tweet ha riferito che la guardia di frontiera locale ha affermato che un milione di rifugiati "in fuga dalla guerra in Ucraina sono ora fuggiti in Polonia". Un altro tweet di lunedì diceva: "Il traffico al confine polacco-ucraino sta crescendo… Oggi alle 7 del mattino, 42.000 persone sono arrivate in Polonia dall'Ucraina".