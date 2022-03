Guerra Ucraina, il ministro russo Lavrov: “Usa come Hitler e Napoleone: vogliono controllo su Europa” Il ministro degli Esteri russo Lavrov ha puntato il dito contro gli Stati Uniti accusati di voler “controllare l’Europa come vollero fare Hitler e Napoleone”

A cura di Chiara Ammendola

Secondo il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov una soluzione alla guerra in corso in Ucraina verrà trovata, sottolineando, alla luce dei nuovi colloqui previsti per oggi, che le condizioni della Russia sono minime e ben note. Nel corso della conferenza stampa tenuta questa mattina e durante la quale ha toccato diversi argomenti, Lavrov ha anche puntato il dito contro l'Occidente accusando gli Stati Uniti di voler "controllare l'Europa come vollero fare Hitler e Napoleone" e l'Europa di considerare una guerra nucleare.

Oggi secondo round di colloqui in Bielorussia

Nelle parole del ministro russo Lavrov, riportate dalle agenzie di stampa russe Tass e Interfax, anche e soprattutto il futuro della Russia che "non permetterà che siano violati costantemente i suoi interessi". E poi in merito al secondo round di colloqui decisi per tentare di trovare aprire un dialogo tra i due Paesi coinvolti nel conflitto, Lavrov ha confermato che si terranno oggi. Dopo il giallo sul luogo, è stato confermato, come richiesto dal governo di Mosca, che si terranno nella regione di Brest in Bielorussia oggi pomeriggio intorno alle 15 (le 13 ora italiana). Saranno presenti le delegazioni che rappresentano Russia e Ucraina, mentre non vi parteciperanno, come la prima volta, i Capi di stato di entrambi i Paesi. "Le condizioni per noi sono minime e sono ben note", ha dichiarato il diplomatico auspicando che possa trovarsi un accordo tra le due parti.

Gli altri Paesi comprendono la Russia ma costretti a obbedire a ordini più severi

Lavrov ha continuato la sua conferenza stampa spiegando che la Russia viene ascoltato nel mondo dagli altri Paesi ma "è difficile per me dire quanto ci ascoltano – ha specificato – penso che la maggioranza capisca cosa c'è in gioco, ma sono costretti a obbedire a ordini più severi". Parole favorevoli invece nei confronti del presidente francese Macron i cui sforzi di mediazione sono stati accolti positivamente da Mosca. E a proposito di mediazione, Lavrov ha sottolineato la volontà da parte della Russia di avere trattative con la Nato appena ci saranno.