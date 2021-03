Dopo aver fatto i conti con le inondazioni dei giorni scorsi, l'Australia teme ora una nuova ondata potenzialmente altrettanto pericolosa, quella dei ragni più velenosi del mondo, gli atrax robustus, spinti proprio dalle condizioni climatiche scatenate dalle alluvioni dei giorni scorsi. A Lanciare l’allarme son state le stesse autorità locali mettendo in guardia la popolazione sulla possibile presenza massiccia di questo tipo di aracnidi. In particolare la zona interessata è quella dello stato del New South Wales, comprese alcune zone di Sydney.

L’avvertimento sulla possibile presenza di ragni atrax robustus, è arrivata mercoledì proprio mentre gli abitanti dello stato australiano stavano facendo la prima conta dei danni per le inondazioni dei giorni precedenti. L’avviso “urgente” delle autorità locali informa infatti che i residenti devono prepararsi a un afflusso massiccio di atrax robustus, in quanto i forti eventi atmosferici di questo periodo, le temperature calde e l'elevata umidità lo hanno spinto oltre il suo habitat, composto per lo più dalle aree forestali costiere, fino alle zone più densamente abitate.

In realtà la popolazione locale è abituata a questo tipo di ragno il cui veleno è considerato il più letale tra quello di tutti gli aracnidi. L’atrax robustus è endemico proprio di queste zone ma una massiccia presenza potrebbe comunque comportare rischi concreti per gli abitanti. “Le temperature calde e l'elevata umidità costituiscono il cocktail perfetto per una massiccia presenza di atrax robustus nei prossimi giorni , ha dichiarato in una nota Tim Faulkner, direttore dell'Australian Reptile Park, aggiungendo: “Dopo le incredibili inondazioni che abbiamo vissuto, sono stati costretti a lasciare il loro habitat e si rifugeranno in zone più aride, ha spiegato. Sfortunatamente, questo potrebbe significare che entreranno nelle case molto presto”.

Le immagini di ragni in fuga dalle aree allagate sono diventate virali negli ultimi giorni, mostrando gli animali che si arrampicano su recinzioni ed edifici. L'atrax robustus è noto e temuto per il suo veleno particolarmente velenoso e ad azione molto rapida tuttavia, non risultano più incidenti mortali da decessi grazie alla presenza di un antidoto molto efficace che però va somministrato in breve tempo.