L'attimo prima del dramma: bimba di 11 anni salva la sorellina da uno scooter impazzito in Cina Un uomo su uno scooter perde il controllo e sfonda la porta di un ristorante di Zhoukou, nella provincia di Henan, rischiando di investire una bimba di un anno e mezzo. La sorella maggiore, di 11 anni, la salva all'ultimo istante, evitando una tragedia e guadagnandosi l'elogio della famiglia.

A cura di Biagio Chiariello

Il ronzio improvviso del motore, poi il panico. Un attimo sospeso nel tempo. In un ristorante di Zhoukou, nella provincia cinese di Henan, tutto sembrava procedere con la solita calma del primo pomeriggio. Famiglie a tavola, bambini che giocano, l’aria densa di chiacchiere e piatti che arrivano dalla cucina. È il 2 giugno, sono circa le 13, quando un uomo sulla sessantina, uscito da poco dal locale, sale sul nuovo scooter elettrico comprato per la figlia. Mai guidato prima, bastano pochi secondi per perdere il controllo. Un errore fatale: confonde l’acceleratore con il freno. Il mezzo schizza in avanti, sfonda la porta a vetri e piomba dentro il locale come un proiettile.

Dritto verso una bambina di appena un anno e mezzo che si regge a malapena in piedi.

È allora che succede qualcosa che nessuno dimenticherà. La sorella maggiore, 11 anni appena, lascia cadere il bicchiere che aveva in mano e corre senza pensarci. Un gesto fulmineo, istintivo, dettato probabilmente da quel tipo di legame che non conosce esitazione. Afferra la sorellina un attimo prima che lo il mezzo le travolga entrambe. Nessuno si fa male.

Le immagini della telecamera di sorveglianza hanno fatto il giro dei social locali: si vede il mezzo entrare a tutta velocità, e subito dopo la ragazzina che, dopo essersi salvata dallo scontro, torna indietro per strappare la sorellina al pericolo. Il tutto nel giro di pochi secondi. Pochi, ma decisivi.

Il nonno delle bambine, il signor Li, è anche il proprietario del ristorante. Il 3 giugno, intervistato dai giornalisti locali, non riesce a nascondere l’emozione: "Il gesto di mia nipote mi ha profondamente commosso. Non so dire quanto orgoglio ho provato". Racconta di avere diversi ristoranti nella zona di Yebukou, nella contea di Xihua, e che la famiglia dell’uomo alla guida era venuta lì per un pranzo tranquillo. "La figlia aveva appena comprato lo scooter. Lui ha detto di volerlo provare… Ma alla prima accelerata è finito dritto dentro il locale".

La nipote coraggiosa frequenta la quarta elementare. La più piccola ha appena un anno e mezzo. Dopo lo spavento, la famiglia ha voluto premiarla: "Ieri sera l’abbiamo portata fuori a cena, le abbiamo comprato dei vestiti nuovi, l’abbiamo incoraggiata come meritava".

L’uomo alla guida si è assunto ogni responsabilità. Ha promesso di coprire i danni e sistemare la porta. Ma nessun rimborso potrà mai restituire quei pochi secondi sospesi sull’orlo della tragedia. Né spegnere il ricordo di una sorella che, senza pensarci, ha sfidato la paura per proteggere chi amava di più.