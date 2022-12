L’asilo accanto alle aule e seggiolini su scuolabus: il liceo dove ogni studentessa è ragazza madre Nella scuola di Brownsville, nello stato del Texas, infatti ogni studentessa è ragazza madre e qui può godere di ogni servizio per una mamma senza dover lasciare la scuola per accudire i propri piccoli.

A cura di Antonio Palma

Dall'esterno potrebbe sembrare uno dei tantissimi licei statunitensi dove i ragazzini arrivano ogni giorno per seguire le lezioni ma il Lincoln Park High School all’interno offre una realtà molto ben diversa dal solito perché accanto alle voci degli adolescenti che vanno a lezione in classe si sentono bene anche i pianti, i capricci e le urla di decine di neonati.

Il Lincoln Park infatti è un istituto scolastico molto particolare dove accanto alle aule c’è l’asilo e sugli scuolabus i seggiolini per i neonati. Si tratta in effetti di una delle ultime scuole statunitensi dedicate esclusivamente alle ragazze madri adolescenti.

Come racconta la Bbc, nella scuola di Brownsville, nello stato del Texas, infatti ogni studentessa è ragazza madre e qui può godere di ogni servizio per una mamma senza dover lasciare la scuola per accudire i propri piccoli.

Anche se il percorso scolastico è uguale a quello delle altre scuole del distretto e gli studenti devono comunque superare gli esami la differenza la fanno i servizi.

Ad esempio gli scuolabus hanno tutti i seggiolini per i bambini e al mattino, le studentesse possono ritirare la colazione per sé e per il loro bambino. Infine possono mandare gratuitamente i piccoli all'asilo nido della scuola.

Un aiuto importantissimo per tante giovanissime mamme a basso reddito. Secondo il CDC, infatti solo circa la metà delle madri adolescenti finisce la scuola superiore e ancora meno continuano a conseguire un diploma superiore.

Una collocazione non casuale quella nella cittadina al confine tra Stati Uniti e Messico, visto che nella cittadina la popolazione ispanica rappresenta il 94% del totale e tra le giovani donne ispaniche i tassi di natalità rimangono molto più alti che nel resto della popolazione. Molti studenti inoltre sono residenti messicani nati in America che attraversano quotidianamente il confine.

"Sono necessarie scuole come queste? Io penso di sì. Anche se possiamo fare la differenza nella vita di solo 10 ragazze, sì. Queste sono studentesse che non ce la farebbero in un normale campus" ha spiegato la preside dell’istituto.