Lasciano i genitori senza soldi e casa e vivono da ricchi, condannati a 6 anni: “Nessuna compassione” Una coppia britannica è stata condannata a sei anni di carcere per aver lasciato i genitori di lui senza soldi e casa vivendo da ricchi con i risparmi che i due pensionati avevano accumulato durante la loro vita.

A cura di Antonio Palma

"È chiaro che non avevano nessun riguardo o compassione per le loro vittime", con questa motivazione una coppia britannica è stata condannata a sei anni di carcere per aver lasciato i genitori di lui senza soldi e casa vivendo da ricchi. La 58enne Diane Mansell e il 61enne Gary Mansell sono stati incarcerati per aver abusato della loro posizione di procuratori legali dei genitori di lui e aver rubato così oltre 117.000 sterline alla coppia di anziani di Liverpool.

La coppia è stata ritenuta colpevole dalla Liverpool Crown Court di frode, abuso di posizione e riciclaggio di denaro. Secondo l'accusa, hanno depredato i pensionati lasciandoli con soli 28 centesimi sul conto, relegandoli in una dependance della casa mentre loro spendevano cifre folli per tenere un tenore di vita ben superiore alle loro possibilità.

Secondo quanto ricostruito, nel 2017 Diane e Gary Mansell hanno assunto il ruolo di procuratori legali per i genitori di Gary e li hanno trasferiti a casa loro dopo che uno di loro aveva avuto un grave incidente a seguito di una caduta. A quel punto hanno venduto la casa dei due pensionati e hanno incassato tutto. Mentre agli anziani fornivano pasti preconfezionati in una stanzetta da dove praticamente non uscivano mai, la coppia si dava a spese folli, sprecando tutti i risparmi dei due pensionati in vacanze e acquisti di fascia alta.

La coppia ha lasciato gli anziani Fred ed Enid Mansell con 28 pence mentre hanno speso soldi per vacanze esotiche, interventi estetici e per rifacimenti lussuosi della casa. Tra le spese accertate una vacanza di 14 giorni da 7.900 sterline in Giamaica e una vacanza da 4.000 sterline a Capo Verde. In tutto avrebbero dilapidato un patrimonio di 117mila sterline.

"Vorrei ringraziare le vittime per il loro coraggio e il sostegno all'accusa" ha spiegato l'agente di polizia che si è occupato del caso. “Gli imputati sono stati posti in una posizione di fiducia che hanno tradito, lasciando le vittime senza soldi e senza casa. La polizia del Merseyside cercherà di proteggere i più vulnerabili della società e perseguirà coloro che ne approfittano per trarne vantaggio. Gary e Diane hanno abusato della loro posizione di fiducia, cosa che ha avuto un impatto devastante sulla coppia. Era chiaro che non avevano riguardo o compassione per le loro vittime e ora saranno lasciati a considerare tutte le conseguenze delle loro azioni dietro le sbarre" ha aggiunto, concludendo: "La frode può devastare le famiglie e lo fa. Spero che questa sentenza mandi un messaggio chiaro su quanto seriamente la polizia e i tribunali prendano tali reati."