Lascia telefono alla figlia, bimba di 5 anni compra giocattoli su Amazon per oltre tremila dollari “Ho preso la cosa come un’esperienza perché con telefoni e tablet i bambini possono entrare letteralmente in qualsiasi cosa” ha dichiarato la donna che ha già avviato la procedura di restituzione dei giocattoli.

A cura di Antonio Palma

Immagine di repertorio

Lasciare il proprio telefonino sbloccato in mano ai bimbi non è una buona idea soprattutto se si hanno app in cui è possibile fare acquisti senza dover confermare le carte di credito. Lo ha scoperto a proprie spese una mamma statunitense del Massachusetts che la scorsa settimana si è ritrovata addebitate sul proprio conto spese fatte online su Amazon per oltre tremila dollari, vale a dire oltre 2700 euro.

Tutta colpa della decisione di lasciare il suo smartphone in mano alla figlia, una bambina di soli 5 anni che, probabilmente attratta da giochi e giocattoli sul noto portale di ecommerce, ha fatto acquisti in massa prima che la mamma se ne accorgesse.

Come ha raccontato la donna a "Good Morning America", l’amara sorpresa è arrivata martedì della scorsa settimana quando ha capito che sua figlia aveva comprato moto da cross elettriche, diverse paia di stivali da cowboy e una Jeep giocattolo cavalcabile attraverso il suo account Amazon. Secondo la donna, la piccola sarebbe stata attratta proprio da una moto da cross giocattolo che pochi giorni prima aveva visto al parco cavalcata da un altro bambino. La piccola probabilmente ha fatto qualche ricerca dopo essere entrata in possesso del telefono della madre e da lì il passo verso l’acquisto è stato breve.

La scoperta solo quando è arrivata la notifica di spedizione in atto da Amazon. “Inizialmente ho subito pensato che si trattasse di una sorta di addebito fraudolento, quindi sono andata sulla cronologia degli ordini di Amazon e ho scoperto che avevo ordinato una serie di giochi e mi sono ricordata di aver dato il telefono a mia figlia” ha raccontato la donna.

Tutto sarebbe avvenuto mentre lei era in auto e aveva dato alla figlia il telefono per tenerla occupata. "Stavamo guidando in macchina e lei gioca a questo piccolo gioco di trucco che abbiamo sul mio telefono. Mi ha chiesto se poteva giocare con il gioco, quindi ho detto di sì ma non sapevo che fosse andata oltre e fosse finita su Amazon" ha raccontato. "L'ho presa come un'esperienza perché soprattutto con telefoni e tablet, i bambini possono entrare letteralmente in qualsiasi cosa" ha concluso la donna che ha già avviato la procedura di restituzione dei giocattoli.