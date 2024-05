video suggerito

L’areo è senza carrello, tutti pronti a intervenire ma l’atterraggio è perfetto: “Lavoro da manuale” La scena in Australia, il pilota ha dovuto scaricare il più possibile il carburante prima di tentare il pericoloso atterraggio sotto la pioggia e con visibilità limitata. Tutti i servizi di emergenza erano stati attivati ma l’atterraggio è stato perfetto e senza conseguenze per i passeggeri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Il pilota ha fatto un lavoro straordinario, un atterraggio da manuale”, così le autorità australiane dell’aeroporto di Newcastle, nel Nuovo Galles del Sud, in Australia, hanno elogiato le manovre del pilota di un aereo da turismo che aveva dichiarato emergenza a causa del carrello non funzionate ma poi è atterrato in maniera perfetta. La scena ripresa in alcuni video registrati dalle persone accorse sul posto dopo che si era diffusa la notizia dell’avaria.

I filmati mostrano l'aereo che si avvicina alla pista senza il carrello di atterraggio attivato prima di atterrare e scivolare lungo l'asfalto senza grossi problemi, fino a fermarsi. L’episodio nelle scorse ore dopo che l'aereo, un Beach B-200 Super King, era decollato per effettuare un volo di 26 minuti da Newcastle a Port Macquarie, a circa 400 chilometri a nord di Sydney.

Poco dopo la partenza, intorno alle 8.30, però dal velivolo è arrivato subito il segnale di emergenza a bordo. Il pilota ha comunicato che il carrello era mal funzionante e così gli è stato dato il via libera a un atterraggio di emergenza nello stesso scalo di partenza. Prima però ha dovuto scaricare il più possibile il carburante. Così l'aereo ha fatto il giro sopra l'aeroporto australiano per diverso tempo, bruciando carburante prima di tentare il pericoloso atterraggio sotto la pioggia e con visibilità limitata.

Decine di addetti, compresi i vigili del fuoco, polizia e sanitari, erano in attesa sulla pista, mentre una sala operativa è stata allestita nell'adiacente base RAAF. Tutti pronti a intervenire in caso di emergenza. Nei dintorni dello scalo sono accorsi anche molti curiosi che hanno filmato i sorvoli del velivolo, compreso uno a bassa quota, ma alla fine l’aereo è atterrato senza nessun problema per i tre a bordo.

L’aereo ha planato per circa 500 metri, trascinandosi leggermente a sinistra, prima di fermarsi in tutta sicurezza in fondo alla pista, poco dopo dai gradini sono scesi i due passeggeri senza problemi. Si tratta di un uomo di 60 anni e una donna di 65 anni, seguiti poi dal pilota 53enne.

Un portavoce della Eastern Air Services ha elogiato l'atterraggio da manuale del pilota e ha detto che "sembrava davvero calmo". L'incidente è ora oggetto di un'indagine e l'aeroporto resterà chiuso per 24 ore.