L'aereo esce dalla pista e finisce a pochi metri dal mare, 171 persone salvate: l'atterraggio in un video È finito fuori pista a causa del ghiaccio un Boeing 737-800 in Norvegia e 171 persone sono state portate in salvo dai soccorritori intervenuti sul posto. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

A cura di Gabriella Mazzeo

In Norvegia un Boeing 737-800 si è formato a pochi metri dal mare dopo essere uscito di pista all'aeroporto di Molde, nel Nord. Le operazioni d soccorso hanno permesso di mettere in salvo le 171 persone che si trovavano a bordo del volo, di cui 165 passeggeri e sei membri dell'equipaggio.

Non sarebbero stati registrati feriti e l'aeroporto è stato chiuso dopo l'accaduto. L'addetta stampa della Norwegian ha fatto sapere che l'incidente si è verificato a causa della pista ghiacciata e di una forte raffica di vento.

L'atterraggio rischiosissimo è stato ripreso in un video che mostra anche alcuni passeggeri soccorsi tramite lo scivolo gonfiabile di sicurezza. Le persone a bordo dell'aereo sono state fatte scendere con il supporto delle autorità, del personale e dei soccorritori intervenuti sul posto. Fortunatamente nessuno si sarebbe fatto male, anche se è stata tantissima la paura tra le persone che in quel momento si sono trovate a bordo dei Boeing 737-800.

Non sono ancora note con certezza le cause dell'accaduto ma si indaga per ricostruire i fatti. Secondo le prime informazioni, l'aereo avrebbe preso velocità a causa del ghiaccio sulla pista dovuto alle nevicate degli ultimi giorni. Per questo motivo, l'aereo è uscito fuori pista e ha rischiato di finire in mare, con le conseguenti operazioni di salvataggio operate dalle autorità per portare nuovamente a terra i passeggeri e i membri dello staff.

Complice dell'incidente anche il forte vento che avrebbe contribuito a spostare l'aereo sulla pista scivolosa. Per appurare però le cause saranno necessarie ulteriori verifiche.