Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nella tarda mattinata di oggi ad Elassona, in Grecia. Il sisma di magnitudo 6.3 è stato registrato alle 11.16 ora italiana (12.16 ora locale) in tutta la zona intorno alla capitale Atene: l'epicentro è stato individuato a circa 15 chilometri da Elassona, comune della Grecia situato nella periferia della Tessaglia (unità periferica di Larissa).

L'epicentro del cuore della Tessaglia

In base a quanto comunicato anche dall'Ingv, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si è trattato di una scossa di magnitudo 6.2/6.3 sulla scala Richter. L'epicentro di fatto è stato individuato nel cuore della Grecia, nella regione della Tessaglia, a 10 chilometri a nordovest di Tirnavos, una cittadina a circa 360 chilometri a nord della capitale e una ventina di chilometri a nord di Larissa. Il terremoto ha colpito a 10 km di profondità.

Si temono danni ingenti

Il terremoto è stato avvertito anche in Italia, in particolare in Salento e lungo le zone ioniche, oltre che nei vicini paesi confinanti della Grecia, ovviamente in maniera più lieve. Il terremoto è stato infatti avvertito in Bulgaria, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Turchia, Grecia, Italia, Kosovo, Montenegro, Serbia, Macedonia del Nord e Albania.Vista l'entità del sisma, si temono danni ingenti ma al momento non si hanno notizie di vittime.

(Notizia in aggiornamento)