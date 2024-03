La Svezia è entrata ufficialmente nella NATO, Blinken: “Da oggi gli alleati sono più al sicuro” La Svezia diventa il 32esimo membro dell’alleanza. Il primo ministro Ulf Kristersson ha consegnato i documenti necessari al Segretario di Stato statunitense Antony Blinken: l’ingresso di Stoccolma nella NATO mostra la “debacle strategica della Russia”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Da oggi, 7 marzo 2024, la Svezia entra formalmente a far parte della NATO come 32° membro dell’alleanza militare transatlantica, ponendo fine ad anni e anni neutralità successiva alla Seconda Guerra Mondiale messi in dubbio dall’invasione russa dell’Ucraina che ha reso molto più realistico il rischio di un’aggressione militare.

A Washington si è tenuta la cerimonia ufficiale di consegna dei documenti al governo USA col Primo Ministro svedese, Ulf Kristersson, e il Segretario di Stato USA, Antony Blinken, a presiedere. Lunedì 11 marzo nella sede dell’alleanza a Bruxelles ci sarà un’ulteriore cerimonia, puramente formale, in cui la bandiera svedese sarà issata accanto a quelle di tutti gli altri paesi membri e alla bandiera della North Atlantic Treaty Organization (NATO).

L'ingresso della Svezia nella NATO mostra la "debacle strategica della Russia", afferma Blinken accanto al premier svedese. "L'Ucraina si sta battendo per la sua libertà, e per libertà europea", ha aggiunto il premier svedese. "Questo per noi non è la fine di qualcosa, ma l'inizio"", ha osservato Kristersson. "Oggi è un giorno storico. La Svezia è ora membro della NATO", ha detto ancora il premier svedese accanto al segretario di Stato americano. "Oggi è una vittoria della libertà", ha aggiunto Kristersson.

Decisivi per l’ingresso di Stoccolma nel club occidentale sono gli ultimi via libera degli alleati, dapprima la Turchia e infine l’Ungheria. La Casa Bianca ha dichiarato che avere la Svezia come alleato della NATO “renderà gli Stati Uniti e i nostri alleati ancora più sicuri”.

La Svezia – così come la Finlandia, entrata nell'alleanza qualche mese fa – condividono poco più di un migliaio di km di confine con la Russia e la loro adesione alla NATO rappresenta uno smacco per Vladimir Putin chiaramente contrario all’allargamento. La Svezia, ha detto Blinken, "incarna e promuove i valori al cuore della Nato, democrazia, libertà e stato di diritto".