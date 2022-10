La storia di Sulemana Abdul Samed, il gigante alto 2,7 metri che non smette di crescere Sulemana Abdul Samed, detto “Awuche”, vive con la famigli a Gambada, ha 27 anni ed è alto circa 2,7 metri. Awuche è l’uomo più alto del Ghana ed è stato soprannominato dalla comunità “il gigante buono”

Quando cammina per strada, le persone gli chiedono sempre una foto. Ovunque va, tutti lo guardano dal basso verso l'alto con stupore. Eppure non è né un politico, né un artista e neppure un calciatore famoso. Sulemana Abdul Samed, noto anche come "Awuche", sarebbe un ragazzo di 27 anni come tanti se non fosse che il suo corpo supera i 2,7 metri di altezza. Praticamente è un gigante.

Il ragazzo vive con la famiglia a Gambaga, in Ghana, dove ormai è diventato famoso. "Un poliziotto una volta mi ha fermato per chiedermi una foto: era convinto che avrei battuto un record grazie alla mia altezza", ha raccontato Awuche alla BBC.

Ormai quasi 30enne, il suo corpo non ne vuole sapere di smettere di crescere: "Ogni tre o quattro mesi la mia altezza aumenta. Se mi rivedessi dopo mesi, diresti che sono cresciuto ancora", ha spiegato il ragazzo al reporter che lo ha intervistato.

Il giovane è affetto da "gigantismo", una sindrome che provoca un allungamento smisurato delle ossa. Ha raccontato di aver scoperto il tutto in una mattina del 2015: quel giorno, Awuche si era svegliato con difficoltà respiratorie per via di un ingrossamento alla lingua. Durante la notte, questa gli si era gonfiata fino quasi a ostruirgli le vie aeree.

In farmacia, dove si era recato per chiedere aiuto, gli erano stati prescritti alcuni medicinali che potevano avere delle controindicazioni.

Secondo Awuche, la crescita sarebbe stata favorita anche da alcuni squilibri ormonali provocati dai farmaci. Il ragazzo, già noto a Gambaga per il suo carattere mite e gentile, negli anni è diventato per tutti il "gigante buono".

Il giovane ha accolto con gioia anche la curiosità degli sconosciuti che lo osservano stupefatti per strada.

Nel corso dell' intervista rilasciata alla BBC, Awuche ha espresso la volontà di sposarsi, avere dei figli e condurre un'esistenza normale. La sua altezza smisurata non sembra rappresentare un problema. "Questa è la forma che Allah ha scelto di darmi – ha continuato -.Sto bene, non ho problemi con il modo in cui Dio mi ha creato", ha concluso.