La leggenda del football americano Joe Montana, regista vincitore di quattro Super Bowl capace di lanciare in meta i suoi compagni con passaggi perfetti, ieri è finito al centro delle cronache anche per altri meriti. L’ex campione italoamericano assieme alla moglie, Jennifer, ha sventato un tentativo di rapimento del nipote di nove mesi. Una donna era entrata nella villa dei Montana a Malibu, Los Angeles, e aveva preso il bambino tirandolo fuori dal box, quando è stata scoperta dai nonni. Joe Montana e la moglie hanno circondato l'intrusa e avviato una breve trattativa, conclusa quando Jennifer le ha strappato il bambino. La donna è riuscita a scappare ma è stata individuata grazie alle telecamere di sicurezza e arrestata.

La ricostruzione del dipartimento dello sceriffo – Il dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles ha confermato che una intrusa è entrata nella casa della coppia a Malibu sabato sera e ha afferrato il nipotino addormentato. Il campione e sua moglie Jennifer "hanno tentato di allentare la situazione" e hanno chiesto alla donna di restituire il bambino, prima che "ne seguisse una rissa e la signora Montana fosse in grado di strappare in sicurezza il bambino dalle braccia del sospetto", ha detto il dipartimento dello sceriffo. La sospetta, identificata come Sodsai Dalzell, è scappata ma è stata poi catturata e accusata di rapimento e furto con scasso.

Il messaggio del campione: "Per fortuna tutto è andato bene" – "Ringraziamo tutti quelli che ci hanno scritto – ha commentato la star del football sui social – situazione spaventosa ma per fortuna è andato tutto bene. Apprezzeremo il fatto che rispettiate la nostra privacy". Joe Montana, 64 anni, ha trascorso la maggior parte della sua carriera con i San Francisco 49ers ed è considerato uno dei più grandi quarterback di tutti i tempi.