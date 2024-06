video suggerito

La sorellina sta annegando nella piscina dell'hotel: bimba di 11 anni la salva e poi muore La tragedia è avvenuta nella cittadina di Wheelersburg, in Ohio, dove si stava tenendo una festa presso un hotel della catena Quality Inn. Non c'era il bagnino di turno.

A cura di Biagio Chiariello

La piscina dove è avvenuta la tragedia

Una bambina di 11 anni è morta mentre cercava di salvare la sorella minore che stava annegando nella piscina di un hotel della catena Quality Inn nello Stato dell'Ohio.

La piccola Mackenzie, 11 anni, domenica era a una festa organizzato nella cittadina di Wheelersburg quando ha visto sua sorella Mackenna di nove anni in difficoltà all'interno della piscina. Non c'era il bagnino di turno.

Sul posto sono subito arrivati il vice sceriffo della contea di Scioto e le squadra di soccorso della compagnia Porter Township. Mentre sua sorella veniva tratta in salvo dai presenti, i servizi medici di emergenza hanno iniziato a eseguire la manovra di rianimazione su Mackenzie. La bimba è stata trasportata al South Ohio Medical Center, ma non è stato possibile far nulla per salvare la vita.

"La sua sorellina è finita nella parte più profonda della piscina e non sapeva nuotare molto bene; la sua sorella maggiore è andata a salvarla e alla fine è morta", ha detto la zia Helen Cornell all'emittente locale WOWK. "Non c'è amore più grande che donarsi per sua sorella" ha aggiunto. Un altro insegnante, Chad Benner, ha detto che "ogni volta che entrava in classe" lei "aveva un sorriso dipinto sul viso".

Mackenzie aveva recentemente terminato la quarta elementare alla Bloom Vernon Elementary, dove lunedì si è tenuta una veglia in suo onore. "Era una vera dolcezza. Molto affettuosa e gentile", ha detto l'insegnante Kristi Davis.

La piccola lascia suo padre, Chris, i nonni che l'hanno cresciuta, Lawrence e Bonnie, così come suo fratello Jacob e sua sorella Mackenna. Il suo funerale è previsto sabato 8 giugno alle 13.00 (ora locale) presso la sua scuola elementare Bloom Vernon.