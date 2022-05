La Russia ha tolto il limite di età al reclutamento dei soldati In Russia è stata approvata una legge che abolisce il limite di età per l’arruolamento militare. La legge attuale consente a qualsiasi cittadino di età compresa tra i 18 e i 40 anni di arruolarsi nelle forze armate firmando un contratto.

Via il limite di età per arruolarsi nell'esercito russo. Il Parlamento di Mosca ha approvato oggi un disegno di legge che cancella il tetto di età per coloro che desiderano entrare nelle forze militari per la prima volta.

La legge ancora in vigore prevede che tutti i cittadini di età compresa fra i 18 e i 40 anni possano arruolarsi come militari a contratto. In questo momento sono 400mila, e questi si aggiungono le 130mila reclute che possono essere dispiegate all'estero dopo quattro mesi dall'inizio del loro servizio militare. "L'esperienza specialistica si matura con l'età: a 40-50 anni, una persona ha l'esperienza più ricca che deve essere usata per gli obiettivi della difesa", ha spiegato il Presidente della Commissione difesa della Duma, Andrei Kartapolov, esponente di Russia unita. Il provvedimento attende ora la firma di Vladimir Putin, poi diventerà legge. Il presidente della Duma russa Vyacheslav Volodin ha motivato così il provvedimento: "Oggi, in particolare, dobbiamo rafforzare le forze armate e aiutare il ministero della Difesa. Il nostro comandante supremo sta facendo di tutto per garantire che le nostre forze armate vincano e noi dobbiamo aiutare".

Ma non è l'unica novità. Il presidente russo, forte del successo in Donbass, per tenere alto il morale delle truppe, ha stabilito un aumento del salario dei soldati che combattono in Ucraina. Lo scrive l'agenzia stampa russa Interfax, senza però quantificare l'aumento. Il leader del Cremlino ha affermato che l'aumento delle paghe dei soldati di stanza all'estero è legato al deprezzamento del dollaro rispetto al rublo. Putin ha ribadito la necessità di risolvere rapidamente e completamente i problemi legati al sostegno sociale per i militari in generale, i feriti e le famiglie dei caduti. Per fornire un esempio ha dichiarato che il sostegno alle donne soldato con figli sarà raddoppiato a 31.000 rubli