La polizia cerca 2 adolescenti scomparse ma trova 7 cadaveri nella proprietà di un molestatore sessuale Giallo ad Henryetta, in Oklahoma, dove la polizia stava cercando due adolescenti scomparse ma ha trovato 7 cadaveri, tra cui quelli delle due adolescenti. La scoperta in una proprietà di Jesse McFadden, un molestatore sessuale di 39 anni, già condannato per stupro nel 2003 e rilasciato nel 2020.

Brittany Brewer, 16 anni sulla sinistra, e Ivy Webster, 14, sulla destra.

Giallo in Oklahoma, Stati Uniti, dove la polizia stava cercando due ragazze che erano scomparse venerdì e le ricerche hanno portato gli agenti a trovare i cadaveri di sette persone, inclusi quelli delle due teenager, in una proprietà a Henryetta, un paese di circa 6mila abitanti situato a circa 145 chilometri a est di Oklahoma City.

Secondo quanto riporta la Cnn, i corpi senza vita sono stati trovati nell'area che circonda una proprietà indicata come residenza di Jesse McFadden, un molestatore sessuale di 39 anni, già condannato per stupro nel 2003 e rilasciato nel 2020.

I registri del tribunale locale mostrano che McFadden avrebbe dovuto comparire in tribunale lunedì per l'inizio di un processo con giuria con l'accusa di adescamento, condotta sessuale con un minore e possesso di materiale pedopornografico.

Un portavoce della polizia ha riferito che Ivy Webster, 14 anni, e Brittany Brewer, 16 anni, per la quale la Oklahoma Highway Patrol aveva emesso un avviso di scomparsa venerdì, sarebbero state viste per l'ultima volta proprio in un'auto guidata da McFadden, dopo aver trascorso la serata a casa di un amico. Ancora non sono state indicate le identità degli altri cinque corpi.

"Non c'è alcun sospetto che stiamo cercando in questo momento", ha detto lunedì ai giornalisti il ​​portavoce dell'Oklahoma State Bureau of Investigation, Gerald Davidson. "Quindi, non c'è alcuna minaccia per la comunità". La polizia ha fatto sapere di aver informato già le famiglie delle due adolescenti.

Brittany Brewer (Facebook).

Il padre di Brittany Brewer ha confermato a KOTV che uno dei corpi trovati era di sua figlia. "Era una persona estroversa. Era stata selezionata per competere per il titolo di Miss Henryetta. E ora non ce la farà perché è morta. Se n'è andata", ha detto Nathan Brewer, aggiungendo che il sogno della sua bambina era "diventare un'insegnante o una veterinaria".

Ivy Webster (Facebook).

Tutta la comunità locale, composta da poco più di cinquemila anime, è sotto choc. Le scuole pubbliche di Henryetta hanno dichiarato di essere "addolorate per la tragedia della perdita di due dei nostri studenti", hanno fatto sapere in un messaggio sul proprio sito web rivolto ai genitori.