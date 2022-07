La polizia ceca ha aggiunto alla sua flotta di auto una Ferrari sequestrata ai criminali Dopo averla sequestrata a dei criminali, la polizia della Repubblica Ceca ha aggiornato la sua flotta di auto di servizio con una potente Ferrari in grado di raggiungere i 326 chilometri orari di velocità.

A cura di Davide Falcioni

La vettura ha necessitato di alcune modifiche prima di essere immessa in servizio. La Ferrari 458 Italia, infatti, è stata riverniciata con i colori ufficiali della polizia e dotata di tutti i dispositivi in uso alle forze dell'ordine ceche: il costo dell'operazione è stato di circa 12mila euro, tanto quanto sarebbe costata una nuova Skoda hatchback uguale alle altre vetture della flotta.

La Ferrari, che verrà guidata da piloti appositamente formati, verrà impiegata prevalentemente nei servizi contro le corse abusive d'auto e negli inseguimenti delle vetture rubate. Jiri Zly, capo del dipartimento stradale della polizia, ha affermato che il bolide verràimpiegato, tra le altre cose, contro "i conducenti più aggressivi" sulle strade ceche.

La Ferrari 458 è un'automobile sportiva con carrozzeria di tipo berlinetta costruita dalla casa automobilistica Ferrari dal 2009 al 2015. La gamma della 458 si divide in quattro modelli: Spider (presentata l'8 settembre 2011 a Maranello), Speciale (prodotta dal 2013), Speciale A (versione spider della Speciale) e Italia, come quella utilizzata dalla polizia della Repubblica Ceca.

A cosa servono le Lamborghini della polizia italiana

La scelta della polizia della Repubblica Ceca di utilizzare ina Ferrari ricorda quella dei colleghi italiani, che dispongono di alcune Lamborghini: si tratta in particolare di due Huracán e una Gallardo, bolidi che – secondo i vertici della polizia – permettono di lasciare liberi gli elicotteri per le emergenze improvvise. Una di queste vetture nelle scorse settimane è stata utilizzata per trasportare un rene per un paziente da Milano a Roma.