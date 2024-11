video suggerito

La modella 27enne uccide il marito appena tornato a casa e poi si toglie la vita in Florida Sabrina Krasniqi, modella 27enne, ha sparato e ucciso suo marito Pajtim Krasniqi nella loro abitazione in Florida, poi si è tolta la vita. Si indaga sui motivi del gesto. La sorella del 34enne sui social: "Tradito dalla persona della quale si fidava di più".

A cura di Gabriella Mazzeo

Sabrina Krasniqi e il marito

Sabrina Krasniqi, modella 27enne, ha sparato al marito Pajtim Krasniqi e poi si è tolta la vita nella loro abitazione in Florida. Secondo quanto scrive il New York Post, il tutto è avvenuto intorno alle 12.30 di mercoledì e la polizia è intervenuta dopo aver ricevuto la telefonata di alcuni vicini che raccontavano di diversi colpi di arma da fuoco esplosi nel quartiere.

Quando sono arrivati sul posto, i poliziotti hanno trovato il 34enne a terra e la moglie 27enne senza vita sul balcone della loro abitazione. Entrambi sono stati dichiarati morti quasi subito dalle forze dell'ordine.

"La moglie di Pajtimi ha scelto di togliergli la vita uccidendolo con 5 proiettili nel petto – scrive la sorella del 34enne, Albana Krasniqi Munrett, sui social network -. Lei era la persona della quale si fidava di più e quella con la quale voleva trascorrere la sua vita. Nonostante questo, è stato tradito nel suo amore e nella sua fiducia. Io e i miei fratelli non saremo mai più gli stessi. Sono terrorizzata perché credo che mia madre non si riprenderà mai".

Secondo le prime evidenze delle indagini, la 27enne avrebbe sparato dietro una porta in vetro dell'appartamento nella quale, stando a quanto reso noto, sarebbero rimasti impressi i fori dei proiettili.Nell'abitazione è stato trovato anche un orsacchiotto di peluche, una scatola di rose a forma di cuore e la Tv ancora accesa.

La 27enne avrebbe sparato contro il marito 5 colpi, tutti in rapida successione uno dopo l'altro, per poi togliersi la vita con l'ultima pallottola. Il movente non è ancora chiaro, ma le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto.

Sabrina Krasniqi era una modella di una certa fama nel mondo, tanto da aver fatto diverse apparizioni nella trasmissione Inside Edition che tratta di gossip, lifestyle e intrattenimento. Quanto accaduto ha fatto notizia anche in Albania poiché la coppia aveva anche la cittadinanza albanese.