La minaccia del Cremlino: “L’embargo sul petrolio russo colpirà tutti, no a incontro Putin-Zelensky” Secondo il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, “i progressi nei colloqui di pace con l’Ucraina non sono al livello previsto. No ad incontro Putin-Zelensky per ora”. Poi minaccia: “La decisione di imporre l’embargo sulle forniture di petrolio russo colpirà tutti”.

È ancora presto per un incontro tra Putin e Zelensky anche perché "i progressi nei colloqui di pace con l'Ucraina non sono al livello previsto". Non ha usato giri di parole Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, per spiegare a che punto sono i negoziati tra i due paesi, nel giorno in cui per altro è in programma un nuovo round di trattative tra le delegazioni. L'incontro tra i due presidenti, dunque, avverrà solo quando ci saranno "progressi significativi. La Russia è pronta a lavorare più velocemente sui negoziati rispetto alla parte ucraina. Chi può li convinca a essere costruttivi", ha aggiunto Peskov, che ha sottolineato che "non ci sarà alcun cessate il fuoco durante i colloqui".

Secondo il portavoce del Cremlino, "i nazionalisti impediscono evacuazione civili", mentre "la decisione di imporre l'embargo sulle forniture di petrolio russo peggiorerà l'equilibrio energetico in Europa colpendo tutti".

