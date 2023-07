La leonessa in fuga forse era un cinghiale, stop alla caccia: “Il safari più costoso della storia” “Analizzando i video, gli esperti hanno stabilito che l’animale che si sta cercando a sud-ovest di Berlino non è una leonessa” ha annunciato oggi il sindaco di Kleinmachnow. La polizia ha interrotto le ricerche e i sindacati insorgono: “Solo un costoso safari”.

A cura di Antonio Palma

Grande allarme, eventi annullati, decine di segnalazioni non confermate e una vasta caccia all'animale, che ha visto impegnati decine e decine di agenti di polizia, ma della presunta leonessa avvistata nei giorni scorsi a sud di Berlino nessuna traccia tanto che ormai si pensa che non sia mai assistita ma che si sia trattato solo di un grosso cinghiale. La polizia di Brandeburgo ha annunciato oggi di aver interrotto la ricerca della presunta leonessa dopo aver verificato decine di segnalazioni che però non hanno portato da nessuna parte.

L'animale è stato avvistato per la prima volta giovedì sera a Kleinmachnow, nel Brandeburgo, al confine con l'area metropolitana di Berlino, innescando inevitabilmente paura e una caccia all'animale in tutta la zona. Qualcuno aveva anche filmato l'animale in un video fatto col cellulare ma col passare delle ore e la mancanza di indizi, però, si è fatto largo sempre di più l'ipotesi che non si trattasse di una leonessa. A fare tramontare definitivamente l'ipotesi di un leonessa libera e in fuga in zone abitate proprio l'analisi minuziosa di quel video.

"Analizzando i video, gli esperti hanno stabilito che l'animale che si sta cercando a sud-ovest di Berlino non è una leonessa" ha annunciato infatti oggi il sindaco di Kleinmachnow, Michael Grubert. Con l'aiuto di un'organizzazione, le registrazioni video sono state confrontate con il fisico di una leonessa e gli esperti hanno poi affermato che in quel video non si vedeva alcuna leonessa. "Ci sono alcune prove in base alle quali si può presumere abbastanza sicuramente che ciò che si vede somigli più a un cinghiale" ha aggiunto il primo cittadino. Le indagini per accertare la natura dell'animale però proseguono con l'analisi di feci e campioni di peli ritrovati nella zona dell'avvistamento

La caccia alla presunta leonessa però non è piaciuta ai sindacati di polizia tedeschi dopo l'impiego di decine di uomini con elicotteri e droni. "Questa missione è senza dubbio il safari più costoso che sia mai stato fatto nelle foreste tedesche" ha accusato il vice capo del sindacato di polizia tedesco al quotidiano Bild. Il direttore delle operazioni di ricerca però ha rigettato ogni critica e ha definito l'operazione proporzionata al possibile pericolo. "Dopo il primo avvistamento non si poteva escludere che si trattasse di una leonessa. Le indicazioni non sono state confermate ed è per questo che l'operazione è stata interrotta" ha aggiunto il funzionario di polizia,