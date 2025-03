video suggerito

La federazione di cricket inglese si scusa per post sul Papa e il mercoledì delle Ceneri: "Mal giudicato" La federazione nazionale di cricket inglese si è scusata per la battuta sul Papa e sul mercoledì delle Ceneri fatta su X e legata alle condizioni di salute del Pontefice. "Siamo stati mal giudicati, il commento è stato cancellato subito"

A cura di Gabriella Mazzeo

In un post su X, la federazione nazionale di cricket dell'Inghilterra e del Galles, la England and Wales Cricket Board, aveva scherzato sulle condizioni di salute di Papa Francesco. Nel giorno del mercoledì delle Ceneri, l'ECB aveva pubblicato un post nel quale alludeva "all'amore del pontefice per le ceneri". Una battuta infelice per la quale la Cricket Board si è ora scusata: l'allusione era infatti alle condizioni di salute del Papa ricoverato da febbraio presso l'ospedale Gemelli di Roma per una polmonite bilaterali.

Al post sul mercoledì delle ceneri, l'account inglese aveva infatti risposto menzionando il profilo ufficiale del Papa e scrivendo che "anche il Pontefice ama le Ceneri". Il commento è stato subito eliminato, ma un portavoce dell'ECB ha spiegato che il post era stato "mal giudicato" e che per questo motivo era stato rapidamente cancellato. "Non volevamo arrecare offesa a qualcuno – ha sottolineato – e ci scusiamo se abbiamo urtato la sensibilità degli utenti".

Mercoledì l'account ufficiale di Papa FraLncesco ha scritto tweet sul mercoledì delle ceneri. "Ci ricordano chi siamo – si legge nel tweet – e questo ci fa bene. Ci rimettono al nostro posto, smussando gli spigoli del nostro narcisismo, ci riportano alla realtà e ci rendono più umili e aperti gli uni agli altri. Nessuno di noi è Dio: siamo tutti in viaggio".

Il mercoledì delle Ceneri segna l'inizio della Quaresima, periodo di 40 giorni in cui i cristiani si preparano alla festività della Pasqua. Nella serata di giovedì 6 marzo il Papa ha registrato un audio per salutare i fedeli e quanti pregano per la sua salute e ringraziare per le manifestazioni d'affetto. L'audio in spagnolo è stato trasmesso durante la preghiera del Rosario recitata in Piazza San Pietro. Nell'audio, la voce del pontefice appare visibilmente affaticata.