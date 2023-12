“La cosa più inquietante che abbia mai visto” streamer riprende lo stalker che lo perseguita per mesi La scena dell’incontro indesiderato con il presunto stalker è stata immortalata durante una diretta in streaming sul canale Twitch di Spoachie. Secondo lo streamer uno sconosciuto lo ha perseguitato, seguendolo in ogni luogo pubblico fino a presentarsi davanti a lui durante una diretta in un locale pubblico.

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non c'è dubbio che fare lo streamer raccontando la propria quotidianità attraverso le piattaforme social esponga anche a notevoli rischi, soprattutto quando ti filmi in pubblico davanti a migliaia di spettatori. Quanto accaduto allo streamer di Twitch Spoachie a Taiwan, mentre era in diretta, però va decisamente oltre. Come ha raccontato lo stesso giovane, per ben quattro mesi uno sconosciuto lo ha perseguitato, seguendolo in ogni luogo pubblico fino a presentarsi davanti a lui durante una diretta in un locale pubblico.

La scena dell’incontro indesiderato con il presunto stalker è stata immortalata durante una diretta in streaming sul canale Twitch di Spoachie. Nel filmato si vede il ragazzo seduto in un minimarket mentre chiacchiera con i suoi spettatori in streaming e che ad un certo punto si rende conto di aver riconosciuto l'uomo che lo stava seguendo. Ha chiesto ai suoi spettatori se volevano dare un'occhiata al suo stalker e ha rivolto la telecamera verso la persona che lo stava fissando.

Una scena surreale con il presunto stalker che lo guarda e poi si siede in un tavolo attiguo al suo. “Volete incontrare il mio stalker? Il mio stalker è proprio qui e mi segue. Eccolo. Ve l'ho detto, ragazzi. Ecco qua, ragazzi. Non mi avete creduto? Eccolo. Questo è lui, in diretta streaming! L'ho visto e mi ha seguito al mercato. Questo è il mio vero stalker” dice lo streamer.

Nella live lo streamer infine si allontana per evitare il presunto stalker. “Me ne andrò da qui perché non farò il mio streaming qui. La persona non sa che sto trasmettendo in streaming. Da un po' vedo che sono seguito. Quindi ora abbiamo le prove. Questo è uno stalker al 100%. Mi segue per le strade” dice Spoachie.

La rivelazione dello streamer Twitch è stata condivisa su reddit dove è diventata rapidamente uno dei post più popolari. “Questa è la cosa più inquietante che si sia mai vista" hanno commentato molto utenti. “Il fatto che questo tizio lo abbia fatto per quattro mesi e poi si sia seduto su una sedia dopo essere stato affrontato direttamente e non se ne sia andato è folle” hanno scritto altri utenti.